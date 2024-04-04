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Göynük 2024 Yerel Seçim resmî sonuçları

Göynük ilçesindeki 2024 yerel seçimlerin kesin sonuçları açıklandı! Göynük İlçe Seçim Kuurlu kesin sonuçlarına göre CHP'nin büyük oy farkıyla öne çıktığı seçimlerde, siyasi partilerin belediye başkan adayları ve belediye meclis üye adaylarının oy sayıları haberimizde…

Arzu Sarı
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Göynük 2024 Yerel Seçim resmî sonuçları
Göynük 2024 Yerel Seçim resmî sonuçları
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Göynük ilçesindeki siyasi dinamikler

Göynük ilçesi, 2024 yerel seçimlerinde renkli bir tablo sergiledi. Siyasi partilerin belediye başkan adaylarının aldıkları oy sonuçlarına bakıldığında, CHP'nin öne çıktığı görülüyor. Ancak AK Parti'nin de rekabeti sürdürdüğü gözden kaçmıyor.

Göynük 2024 Yerel Seçim resmî sonuçları

Belediye Başkan Adaylarının oy dağılımı

Göynük'te, belediye başkan adaylarına verilen oylar incelendiğinde, CHP adayının 1.165 oy ile öne çıktığı görülüyor. AK Parti adayı ise 601 oy alarak ikinci sırada yer alıyor. Diğer siyasi partilerin adayları ise daha düşük oy sayılarına ulaşmış durumda.

Belediye meclis üye adaylarının oyları

Siyasi partilerin belediye meclis üye adaylarının oy sayılarına bakıldığında ise, CHP'nin 1.047 oy ile yine önde olduğu görülüyor. AK Parti'nin 668 oy ile ikinci sırayı aldığı bu kategoride de diğer partilerin oy sayıları daha düşük seviyelerde seyrediyor.Göynük 2024 Yerel Seçim resmî sonuçları

Göynük'te siyasi dengeler ve gelecek için izlenen yol

Göynük ilçesindeki siyasi dengeler, CHP'nin güçlü performansı ve AK Parti'nin rekabetiyle şekilleniyor. Gelecekte ilçenin siyasi gidişatı, bu iki partinin arasındaki mücadele ve diğer siyasi aktörlerin hamleleriyle belirlenecek gibi görünüyor.

Göynük’te siyasi partilerin belediye başkanları adayalrının oyları kesin olarak şöyle oldu:

Mehmet Demiröz              AK Parti                     601 oy

Veysel Eker                        YRP                          118  oy

Erkan Harun Tut                Zafer Partisi                 3   oy

Ahmet Tarık Özcan           BTP                              3    oy

Ali Oral                              CHP                        1.165  oy

Fahreddin Karaynir            HÜDA  PAR                 1   oy

Metin Ölmez                      MHP                           395  oy

Erdal Gülen                         SP                              473  oy

Göynük İlçe Seçim Kurulu kesin sonuçlarına göre siyasi partilerin belediye meclis üye adayları oy sayıları şöyle oldu:

AK Parti                             668  oy

YRP                                    152  oy

TKP                                        2  oy

ZP                                          12 oy

BTP                                         7  oy

CHP                                  1.047  oy

MHP                                     429 oy

SP                                         401 oy

Göynük ilçesindeki 2024 yerel seçim sonuçları, siyasi arenada heyecanı ve rekabeti canlı tutuyor. CHP'nin büyük başarısı ve AK Parti ile yaşanan rekabet, ilçenin siyasi geleceği üzerinde etkili olacak gibi görünüyor.

# chp, seçim, ak parti, belediye, mhp, başkan

04 Nis 2024 - 17:00 - Siyaset

Mahreç  Arzu Sarı

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