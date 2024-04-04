Göynük 2024 Yerel Seçim resmî sonuçları

Göynük ilçesindeki siyasi dinamikler

Göynük ilçesi, 2024 yerel seçimlerinde renkli bir tablo sergiledi. Siyasi partilerin belediye başkan adaylarının aldıkları oy sonuçlarına bakıldığında, CHP'nin öne çıktığı görülüyor. Ancak AK Parti'nin de rekabeti sürdürdüğü gözden kaçmıyor.

Belediye Başkan Adaylarının oy dağılımı

Göynük'te, belediye başkan adaylarına verilen oylar incelendiğinde, CHP adayının 1.165 oy ile öne çıktığı görülüyor. AK Parti adayı ise 601 oy alarak ikinci sırada yer alıyor. Diğer siyasi partilerin adayları ise daha düşük oy sayılarına ulaşmış durumda.

Belediye meclis üye adaylarının oyları

Siyasi partilerin belediye meclis üye adaylarının oy sayılarına bakıldığında ise, CHP'nin 1.047 oy ile yine önde olduğu görülüyor. AK Parti'nin 668 oy ile ikinci sırayı aldığı bu kategoride de diğer partilerin oy sayıları daha düşük seviyelerde seyrediyor.

Göynük'te siyasi dengeler ve gelecek için izlenen yol

Göynük ilçesindeki siyasi dengeler, CHP'nin güçlü performansı ve AK Parti'nin rekabetiyle şekilleniyor. Gelecekte ilçenin siyasi gidişatı, bu iki partinin arasındaki mücadele ve diğer siyasi aktörlerin hamleleriyle belirlenecek gibi görünüyor.

Göynük’te siyasi partilerin belediye başkanları adayalrının oyları kesin olarak şöyle oldu:

Mehmet Demiröz AK Parti 601 oy

Veysel Eker YRP 118 oy

Erkan Harun Tut Zafer Partisi 3 oy

Ahmet Tarık Özcan BTP 3 oy

Ali Oral CHP 1.165 oy

Fahreddin Karaynir HÜDA PAR 1 oy

Metin Ölmez MHP 395 oy

Erdal Gülen SP 473 oy

Göynük İlçe Seçim Kurulu kesin sonuçlarına göre siyasi partilerin belediye meclis üye adayları oy sayıları şöyle oldu:

AK Parti 668 oy

YRP 152 oy

TKP 2 oy

ZP 12 oy

BTP 7 oy

CHP 1.047 oy

MHP 429 oy

SP 401 oy

Göynük ilçesindeki 2024 yerel seçim sonuçları, siyasi arenada heyecanı ve rekabeti canlı tutuyor. CHP'nin büyük başarısı ve AK Parti ile yaşanan rekabet, ilçenin siyasi geleceği üzerinde etkili olacak gibi görünüyor.