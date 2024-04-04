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Türkiye'nin 2024 Yılı Zenginlik tablosu

Forbes'un 2024 zenginler listesi açıklandı. ABD merkezli Forbes dergisi, 2024 yılı için dünyanın en zenginleri listesini yayımladı. Türkiye'nin ekonomik manzarası, en zengin isimlerin değişimi ve yeni giren isimlerle birlikte nasıl evrildiğini gösteren liste, dikkatleri üzerine çekiyor…

Sadiye Dura
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Türkiye'nin 2024 Yılı Zenginlik tablosu
Türkiye'nin 2024 Yılı Zenginlik tablosu
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Listede zirvede, 233 milyar dolarlık servetiyle Fransız iş insanı Bernard Arnault bulunuyor. Arnault'nun serveti geçen yıla göre 22 milyar dolar artarak rekor seviyeye yükseldi.

Türkiye'nin 2024 Yılı Zenginlik tablosu

28 Milyarder Türkiye'den

Türkiye'den toplam 28 dolar milyarderi listede yer alırken, bu isimlerin toplam serveti 57,7 milyar doları buluyor. Geçen seneki listede Türkiye'den 26 milyarder bulunuyordu ve toplam servetleri 52,5 milyar dolardı.

Türkiye'nin 2024 Yılı Zenginlik tablosu

Murat Ülker listede

Türkiye adına zirvede yer alan isim, 5,1 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker oldu. Yıldız Holding'in patronu Ülker'in serveti geçen yıla göre artış gösterdi ve dünya listesinde 597. sırada yer aldı. Türkiye'nin 2024 Yılı Zenginlik tablosu

Bayraktar Kardeşler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar ve kardeşi Haluk Bayraktar, ilk kez Forbes milyarderler listesine girdi. Baykar Teknoloji'nin patronu Selçuk Bayraktar, 1,2 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin 24., dünyanın 2410. en zengin ismi oldu. Haluk Bayraktar ise 1,1 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin 27., dünyanın 2545. en zengin ismi oldu.Türkiye'nin 2024 Yılı Zenginlik tablosu

Önceki Zirve Sahibi Geriledi

Geçen sene Türkiye'nin bir numarası olan Sasa Polyester'in sahibi İbrahim Erdemoğlu, bu yıl 2,8 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin beşinci, dünyanın 1187. en zengin ismi oldu. Servetindeki azalış, borsadaki Sasa hisselerinin değer kaybından kaynaklandı.Türkiye'nin 2024 Yılı Zenginlik tablosu

Türkiye'nin zenginlik portresi

Türkiye'nin zenginlik tablosunda değişiklikler yaşanırken, yeni giren isimler ve servetlerdeki artışlar dikkat çekiyor. Forbes'un 2024 zenginler listesi, Türkiye'nin ekonomik dinamiklerinin ve iş dünyasının seyrini gösteriyor.

# türkiye, zengin, teknoloji

04 Nis 2024 - 18:00 - Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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