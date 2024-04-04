Altın piyasasında nisan ayı değişimleri: İslam Memiş'ten dikkat çeken analizler!

Türkiye'nin altın piyasasında, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni düzenlemeleriyle bir dönüm noktasına girildiği dikkat çekiyor. Özellikle işlenmemiş altın ithalatındaki kotaların getirilmesi, altın piyasasında önemli değişikliklere yol açtı.

Ödemeler dengesi için özel çalışma

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son dönemde yapılan bu düzenlemelerin ve işlenmemiş altın ithalatı üzerine getirilen kotaların piyasa üzerindeki etkilerini analiz etti. Memiş'e göre, bu yeni düzenlemeler, dış ticaret dengesi ve ödemeler dengesi üzerinde olumlu etkiler yaratmayı amaçlıyor.

İthalat Kotaları ve Altın Piyasası Üzerindeki Etkileri

7 Ağustos 2023'ten itibaren işlenmemiş altın ithalatı için getirilen kotalar, piyasadaki arz ve talep dengesini yeniden şekillendiriyor. İslam Memiş, bu düzenlemenin, özellikle dış ticaret dengesindeki olumsuz etkileri minimize etmek için önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Nisan ayından itibaren ise, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Vakıf Katılım Bankası A.Ş. gibi belirli kuruluşlara ve kuyum işletmelerine işlenmemiş altın ithalatı kotası tahsis edilmesi, piyasada yaşanan arz daralmasını hafifletmeyi hedefliyor.

Nisan Ayında Altın Piyasası Ne Durumda?

İslam Memiş, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın getirdiği düzenlemeler sonrası, Nisan ayında altın piyasasının nasıl bir seyir izleyeceği konusunda da önemli değerlendirmelerde bulunuyor. TV100'deki köşesinde konuşan Memiş, fiziki altın bulma konusundaki problemlerin kısmen çözüleceğini ve piyasada daha sakin bir dönem beklendiğini ifade ediyor. Ancak, yatırımcıların en çok dikkat etmesi gereken hususun fiyatlar olduğunu vurguluyor. Darphane'deki arz problemi ve piyasada beklenen sakin dönem, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmeleri için önemli bir fırsat sunuyor.

Yatırımcılara Tavsiyeler ve Beklentiler

Memiş, yatırımcıların bu dönemde piyasayı yakından takip etmeleri ve meydana gelebilecek değişikliklere karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın aldığı düzenlemelerin piyasada nasıl bir etki yaratacağı ve Nisan ayında altın fiyatlarının nasıl seyredeceği, hem yatırımcılar hem de ekonomistler tarafından merakla bekleniyor.