Bolu vefat edenler.. 04 Nisan 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

ŞAZİMENT CANTÜRK
Mudurnu İlçesi Örencik Köyü halkından, Beşkavaklar Mahallesi’nde ikamet eden, Bolu Belediyesi’nden emekli Zeynel CANTÜRK’ün eşi, Nizamettin ve Ümit CANTÜRK’ün anneleri;
Cenazesi bugün Beşkavaklar Yeni Camii de kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Dodurga Mezarlığına defnedilecektir.
FEVZİ AYHAN
İsmet ve Saniye AYHAN’ın oğulları, Vildan AYHAN’ın eşi, Beril ve merhum Erman AYHAN’ın babaları, Erhan, Aziz ve merhume Gönül AYHAN’ın kardeşleri;
Cenazesi bugün Borazanlar Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Çığırtkanlar Mezarlığına defnedilecektir.
AHMET HÜSNÜ KAYA
Sivaslı merhum baba Haydar KAYA’nın oğlu, Ayten KAYA’nın eşi, Bahtiyar ve Ali Kemal KAYA’nın babaları;
Cenazesi bugün Kültür Mahallesi Fatih Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Şehitler Mearlığına defnedilecektir.
NAİME TOPÇUOĞLU
Mudurnu İlçesi halkından, Beşkavaklar Mahallesinde ikamet eden, İzzet TOPÇUOĞLU’nun eşi;
Cenazesi bugün Beşkavaklar Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Şehitler Mezarlığına defnedilecektir.
VEYSEL SAYKILI
Sağlık Mahallesi halkından, merhume Emine SAYKILI’nın eşi, Veysel SAYKILI, Nazmiye BAKIRCI, Nezaket ÜNSAL’ın babaları;
Cenazesi bugün Sağlık Mahallesi Saygılı Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Çukurören Köyü mezarlığına defnedilecektir.
MUSTAFA HOCAŞ
Seben İlçesi halkından;
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Seben merkez mezarlığına defnedilecektir.
HURİYE ARSLAN
Gerede İlçesi Süllertoklar Köyü halkından;
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Gerede Süllertoklar Köyü mezarlığına defnedilecektir.
İSMAİL ELMAS
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Rize de defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.