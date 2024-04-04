Bolu vefat edenler.. 04 Nisan 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

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ŞAZİMENT CANTÜRK

Mudurnu İlçesi Örencik Köyü halkından, Beşkavaklar Mahallesi’nde ikamet eden, Bolu Belediyesi’nden emekli Zeynel CANTÜRK’ün eşi, Nizamettin ve Ümit CANTÜRK’ün anneleri;

Cenazesi bugün Beşkavaklar Yeni Camii de kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Dodurga Mezarlığına defnedilecektir.

FEVZİ AYHAN

İsmet ve Saniye AYHAN’ın oğulları, Vildan AYHAN’ın eşi, Beril ve merhum Erman AYHAN’ın babaları, Erhan, Aziz ve merhume Gönül AYHAN’ın kardeşleri;

Cenazesi bugün Borazanlar Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Çığırtkanlar Mezarlığına defnedilecektir.

AHMET HÜSNÜ KAYA

Sivaslı merhum baba Haydar KAYA’nın oğlu, Ayten KAYA’nın eşi, Bahtiyar ve Ali Kemal KAYA’nın babaları;

Cenazesi bugün Kültür Mahallesi Fatih Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Şehitler Mearlığına defnedilecektir.

NAİME TOPÇUOĞLU

Mudurnu İlçesi halkından, Beşkavaklar Mahallesinde ikamet eden, İzzet TOPÇUOĞLU’nun eşi;

Cenazesi bugün Beşkavaklar Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Şehitler Mezarlığına defnedilecektir.

VEYSEL SAYKILI

Sağlık Mahallesi halkından, merhume Emine SAYKILI’nın eşi, Veysel SAYKILI, Nazmiye BAKIRCI, Nezaket ÜNSAL’ın babaları;

Cenazesi bugün Sağlık Mahallesi Saygılı Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Çukurören Köyü mezarlığına defnedilecektir.

MUSTAFA HOCAŞ

Seben İlçesi halkından;

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Seben merkez mezarlığına defnedilecektir.

HURİYE ARSLAN

Gerede İlçesi Süllertoklar Köyü halkından;

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Gerede Süllertoklar Köyü mezarlığına defnedilecektir.

İSMAİL ELMAS

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Rize de defnedilecektir.