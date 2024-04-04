Yolcu otobüsünde büyük uyuşturucu operasyonu

Narkotik Köpeği Mizaç Devrede

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin, Anadolu Otoyolu üzerinde gerçekleştirdiği bu operasyon, uyuşturucu ile mücadelenin ne kadar ciddi ve kararlı bir şekilde sürdürüldüğünün göstergesi. Ekiplerin yolcu otobüsünde başlattığı arama faaliyeti narkotik köpeği Mizaç'ın da katkılarıyla gerçekleşti. Mizaç'ın keskin algıları sayesinde, U.K. isimli şahsın eşyaları arasında saklanmış 3 kilo 80 gram sentetik uyuşturucu maddesi başarıyla bulundu.

Zanlı Tutuklandı

Operasyonda gözaltına alınan U.K. isimli şüpheli, jandarma ekiplerince yapılan sorgu ve işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Gerçekleştirilen yargılamada suçlu bulunan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.