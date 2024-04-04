- Asayiş

Yolcu otobüsünde büyük uyuşturucu operasyonu

Bolu'da yolcu otobüsünde gerçekleştirilen operasyonda 3 kilo 80 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Narkotik köpeği Mizaç'ın yardımıyla bulunan uyuşturucuyla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı
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Yolcu otobüsünde büyük uyuşturucu operasyonu mask
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Narkotik Köpeği Mizaç Devrede

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin, Anadolu Otoyolu üzerinde gerçekleştirdiği bu operasyon, uyuşturucu ile mücadelenin ne kadar ciddi ve kararlı bir şekilde sürdürüldüğünün göstergesi. Ekiplerin yolcu otobüsünde başlattığı arama faaliyeti narkotik köpeği Mizaç'ın da katkılarıyla gerçekleşti. Mizaç'ın keskin algıları sayesinde, U.K. isimli şahsın eşyaları arasında saklanmış 3 kilo 80 gram sentetik uyuşturucu maddesi başarıyla bulundu.

Yolcu otobüsünde büyük uyuşturucu operasyonu

Zanlı Tutuklandı

Operasyonda gözaltına alınan U.K. isimli şüpheli, jandarma ekiplerince yapılan sorgu ve işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Gerçekleştirilen yargılamada suçlu bulunan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# jandarma

04 Nis 2024 - 12:22 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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