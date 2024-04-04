4 Nisan 2024 Perşembe Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez, Dörtdivan, Mudurnu, Gerede dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

4 Nisan 2024 Pazartesi Bolu Planlı Elektrik Kesinleri
PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|BOLU
|DÖRTDİVAN
|ÇARDAK, KILIÇLAR, KILIÇLAR MERKEZ, KURUCA, KUZKÖY, N KENDISI
|ÇARDAK KÖY YOLU, ÇARDAK KÖYÜ YOLU, KILIÇLAR KÖYÜ YOLU, KILIÇLAR MERKEZ KÖY YOLU, KURUCA KÖY YOLU, KURUCA KÖYÜ YOLU, KUZKÖY MAHALLE YOLU
|04.04.2024
|09:30
|16:00
|BOLU
|GEREDE
|KITIRLER, KİTİRLER
|ALINTERİ SK., ATATÜRK BULVAR, BELKIS SABANCI, BELKİS SABANCI CD., CEYLAN, ÇAMDİBİ SK., EMNİYET SK., MUALLIM EVLERI, MUALLİM EVLERİ SK., MÜCAHİT SK.
|04.04.2024
|10:00
|14:00
|BOLU
|MERKEZ
|AŞAĞI, BESKAVAKLAR, ÇATAKÖREN YAYLASI, GÖKPINAR YAYLASI, OGULDURUK MERKEZ, SARAYCIK YAYLASI
|AŞAĞI ÇAMLI YAYLA, ÇATAKÖREN YAYLA YOLU, ÇATAKÖREN YAYLASI, ENDER, GÖKPINAR YAYLA YOLU, GÖKPINAR YAYLASI, KARTALKAYA YOLU, OGULDURUK, OGULDURUK YAYLASI, OĞULDURUK YAYLASI, SARAYCIK KÖYÜ YAYLASI YOLU, SARAYCIK YAYLA YOLU, SARAYCIK YAYLASI, TATLAR KÖYÜ YAYLASI
|04.04.2024
|10:00
|13:00
|BOLU
|MERKEZ
|GÖLKÖY, HAMİDİYE, KARAKÖY, KÜRKÇÜLER, MERKEZ, MERKEZ MÜCAVIR, MERKEZ MÜCAVİR, YUMRUKAYA
|3. SK., AİBÜ, AİBÜ İÇİ YOLU, ANADOLU OTOYOLU, BOLU DÜZCE YOLU, ÇUKUR, GÖLKÖY, GÖLKÖY KÖYÜ YOLU, GÖLKÖY SK., GÖLKÖY-3., GÖLKÖY-AŞAĞI-HAMİDİYE-YUMRUKAY, HAMIDIYE, HAMIDIYE-1., HAMİDİYE, HAMİDİYE CD., HAMİDİYE-1. SK., HAMİDİYE-2. SK., KARAKÖY MAH ÇAYIR SOK, KARAKÖY-3., KARŞI SK., KIRAZALTI, KÜRKÇÜLER, KÜRKÇÜLER CD., Mücavir Yumrukaya Köyü Kirazal, ORTA SK., PARK İÇİ YOLU, SOGUK ÇESME MEVKII, SOĞUK ÇEŞME MEVKİİ, SOĞUK ÇEŞME MEVKİİ KÜME EVLER, YENİ-YUMRUKAYA SK., YUMRU KAYA ŞOSE SK., YUMRUKAYA KÖYÜ YOLU, YUMRUKAYA-2.
|04.04.2024
|14:00
|17:00
|BOLU
|MUDURNU
|GÜNEY, İĞNECİLER, KAYAPINAR, MERKEZ, SEYİTALİLER, YUKARI DEDEKAN, YUKARI GÜNEY
|GÖKÖREN KÖY YOLU, GÖKÖREN KÖYÜ İÇ YOLU, GÖKÖREN KÖYÜ YOLU, GÖKÖREN SEYİTALİLER MAH, IGNECILER KÖY YOLU, İğneciler köyü, İĞNECİLER KÖYÜ MERKEZ, KAYAPINAR MAHALLE YOLU, YUKARI DEDEKAN MAHALLE YOLU, YUKARI GÜNEY MAHALLE YOLU
|04.04.2024
|10:00
|13:00
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.