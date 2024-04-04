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5 Nisan 2024 Cuma Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

5 Nisan 2024 Cuma Bolu Merkez dikkat! Önemli altyapı çalışmaları nedeniyle kapsamlı elektrik kesintileri. İşte SEDAŞ Planlı kesintiler tablosu...

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
5 Nisan 2024 Cuma Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak mask
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5 Nisan 2024 Cuma Bolu Planlı Elektrik Kesinleri

PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ

İlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
BOLUMERKEZ ÇIVRIL, ÇİVRİL, KÜRKÇÜLER 1302 SK., 1305 SK., 1306 SK., 1307, 1307 SK., 1308 SK., 1309 SK., 1310 SK., BOLU BATI GİRİŞİ-K22, YUKARI ÇİVRİL 2. SK.05.04.202410:0013:00
BOLUMERKEZ MERKEZ, YENİKÖY, YUKARISOKU 849 SK., ÇUKURÖREN KÖY YOLU - HAMZABEY, HAMZABEY KÖY YOLU - YENİKÖY KÖ, YENIKÖY-3., YENİKÖY KÖY YOLU - HAMZABEY KÖ, YENİKÖY-1. SK., YENİKÖY-4. SK.05.04.202409:3017:00
# nisan, elektrik, tarih

04 Nis 2024 - 12:30 Bolu- Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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