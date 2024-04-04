5 Nisan 2024 Cuma Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

5 Nisan 2024 Cuma Bolu Planlı Elektrik Kesinleri
PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|BOLU
|MERKEZ
|ÇIVRIL, ÇİVRİL, KÜRKÇÜLER
|1302 SK., 1305 SK., 1306 SK., 1307, 1307 SK., 1308 SK., 1309 SK., 1310 SK., BOLU BATI GİRİŞİ-K22, YUKARI ÇİVRİL 2. SK.
|05.04.2024
|10:00
|13:00
|BOLU
|MERKEZ
|MERKEZ, YENİKÖY, YUKARISOKU
|849 SK., ÇUKURÖREN KÖY YOLU - HAMZABEY, HAMZABEY KÖY YOLU - YENİKÖY KÖ, YENIKÖY-3., YENİKÖY KÖY YOLU - HAMZABEY KÖ, YENİKÖY-1. SK., YENİKÖY-4. SK.
|05.04.2024
|09:30
|17:00
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.