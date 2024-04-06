Papa Francis'in Fiat 500L'si müzayede için hazır! Koleksiyonerlerin dikkatine!

Kutsal Bir Yolculuğun İzinde: Fiat 500L Açık Artırmaya Çıkıyor

Bir zamanlar Papa Francis'i 2015'teki unutulmaz New York City ziyaretinde taşıyan Fiat 500L, müzayede dünyasında büyük bir ilgi odağı haline geldi. Sıradışı ve prestijli bir geçmişe sahip bu özel otomobil, mütevazı bir sedanın nasıl tarihi bir hazineye dönüşebileceğinin canlı bir örneğini sunuyor. 50.000 ile 100.000 dolar arasında bir fiyat aralığı beklenen bu nadir parça, hem otomobil koleksiyoncuları hem de tarih meraklıları için kaçırılmayacak bir fırsat.

Az Kullanılmış, Yüksek Değer: Papa'nın Fiat'ı

Papa Francis tarafından sadece bir kez kullanılmış olmasına rağmen, bu Fiat 500L, yalnızca 773 mil gibi dikkate değer bir düşük kilometre ile geliyor. Yeniyken 20.000 doların biraz altında olan aracın değeri, şimdi papalık bağlantısı sayesinde katlanarak arttı. Bu benzersiz otomobil, sıra dışı bir sanat eseri kadar değerli ve herhangi bir koleksiyonun parlayan yıldızı olmaya aday.

Mütevazılığın ve Lüksün Sembolü

Papalık genellikle lüks ve özel yapım araçlarla özdeşleşirken, Papa Francis'in Fiat 500L'yi seçmesi onun mütevazı kişiliğinin bir yansıması olarak kabul ediliyor. Bu araç, lüks ve halka yakınlığın mükemmel bir dengesini sunuyor. Lounge donanımıyla, ısıtmalı ön koltuklar, kumaş/deri döşemeler ve klima kontrolü gibi konfor özellikleriyle donatılmış olan bu Fiat, her detayıyla benzersiz bir deneyim vadediyor.

Koleksiyonun Yıldızı Olmaya Hazır

St. Patrick Katedrali'nin rektörü tarafından da kullanılan ve Kardinal Timothy Dolan tarafından onaylanan bu Fiat 500L, dünyanın en ünlü 500L modeli olarak tarihe geçti. Daha sonra bir hayır kurumu lehine açık artırmaya çıkarılan ve Dare to Dream Koleksiyonu tarafından satın alınan araç, şimdi yeni bir sahibini bekliyor. Bu aracın eski unvanı ve az kullanılmış olması, ciddi koleksiyonerler için büyük bir cazibe merkezi olacak.

Tarih Yazan Bir Araç: Müzayedede Sizleri Bekliyor

Bu eşsiz Fiat 500L, 31 Mayıs - 1 Haziran 2024 tarihlerinde RM Sotheby's tarafından müzayedeye sunulacak. Papa Francis'in taşındığı bu özel otomobil, hem modern bir sanat eseri hem de derin bir tarihi değer taşıyor. Koleksiyonerler ve tarih entuziyastları için nadir bir fırsat sunan bu müzayede, unutulmaz bir yatırım ve koleksiyon parçası vaat ediyor.