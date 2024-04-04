Mart ayı enflasyonu düştü mü?

Mart ayında enflasyon oranları, ekonomistlerin beklentilerinin altında gerçekleşti. Seçim ve Ramazan ayı hazırlıklarına rağmen enflasyon hız kesti. Kamuoyunda enflasyon sepetinin açıklamayan TÜİK % Enflasyonun % 1.43 azaldığını iddia etti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Mart ayında enflasyon oranı, ekonomistlerin beklentilerinin altında gerçekleşti. Aylık bazda yüzde 3,16 artış gösteren Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık bazda yüzde 68,5 oldu. Bu oran, bir önceki ayda kaydedilen yüzde 67,07'lik manşet enflasyonun hafif üzerinde bir seviyede gerçekleşti.

Seçim hareketliliği ve ramazan hazırlıklarına rağmen bir düşüş

Mart ayında, seçim hareketliliği ve Ramazan ayı hazırlıklarına rağmen, hem aylık hem de yıllık enflasyon beklentilerin altında kaldı. Zincir marketlerin bazı temel ihtiyaç ürünlerinde yaptığı fiyat sabitleme kampanyaları, enflasyonun hız kesmesinde önemli bir rol oynadı.

Eğitim ve haberleşme sektöründe en yüksek artış

Ana harcama grupları içinde en yüksek aylık artış, yüzde 13,08 ile eğitim sektöründe görüldü. Bu sektörü, yüzde 5,65 ile haberleşme ve yüzde 3,95 ile lokanta ve oteller takip etti. Alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde ise yüzde -0,02 ile en fazla aylık azalış yaşandı.

Üretici enflasyonunda yavaşlama

Mart ayında, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık yüzde 3,29, yıllık yüzde 51,47 artış gösterdi. Bu oranlar, üretici fiyatlarında bir yavaşlamaya işaret ediyor ve şubat ayına kıyasla daha düşük bir artışı temsil ediyor.

Bakan Şimşek'ten fiyat istikrarı vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mart ayı enflasyon verilerini değerlendirerek, "Aylık enflasyon, öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi. Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı. Bakan Şimşek, enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi.