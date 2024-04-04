- Teknoloji

2024 Renault Captur! Fiyatı ve özellikleriyle dikkat çekiyor

2024 Renault Captur, yenilenen tasarımı, Esprit Alpine donanımı ve gelişmiş teknolojileri ile lüksü yeniden tanımlıyor. Sürdürülebilir döşemeler, LED teknolojisi ve çeşitlendirilmiş güç aktarma organları ile çevreci ve verimli bir sürüş deneyimi sunuyor.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
2024 Renault Captur! Fiyatı ve özellikleriyle dikkat çekiyor mask
2024 Renault Captur! Fiyatı ve özellikleriyle dikkat çekiyor
2024 Renault Captur! Fiyatı ve özellikleriyle dikkat çekiyor
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Yeniden Tasarlanan Yüz ile Premium Bir Duruş

Renault Captur, Scenic E-Tech ve Rafale modellerini andıran yeniden tasarlanmış yüzü ile dikkat çekiyor. Yeni LED teknolojisine sahip farlar ve ince ayarlı ön tampon, SUV'a daha premium bir hava katıyor. Arka lambaların revize edilmiş LED grafikleri ve genişletilmiş renk seçenekleri ile birlikte sunulan yeni jant tasarımları, Captur'un çekici tasarımını tamamlıyor.

2024 Renault Captur! Fiyatı ve özellikleriyle dikkat çekiyor

Esprit Alpine: Yeni Amiral Gemisi

Esprit Alpine donanımı, serinin yeni zirvesi olarak öne çıkıyor. Barut Grisi tampon kaplamaları, parlak siyah vurgular ve 19 inç alaşım jantlarla dikkat çeken bu versiyon, iç mekanda deri yerine sürdürülebilir kumaş döşemeler ve Alp amblemleri ile farkını ortaya koyuyor.2024 Renault Captur! Fiyatı ve özellikleriyle dikkat çekiyor

Gelişmiş Dijital Kokpit ve Bağlantı Seçenekleri

Yeni Renault Captur, 10,25 inçlik dijital gösterge paneli ve 10,4 inçlik OpenR dokunmatik ekran ile teknolojik bir sıçrama yapıyor. Google'ın Android Automotive 12 yazılımı ile güçlendirilen bu sistem, kullanıcılara daha akıcı bir deneyim sunuyor. Ayrıca, USB-C şarj bağlantı noktaları, kablosuz şarj ve Harman Kardon ses sistemi gibi özellikler, günlük kullanımda konfor ve kolaylık sağlıyor.2024 Renault Captur! Fiyatı ve özellikleriyle dikkat çekiyor

Çevreci ve Verimli Güç Aktarma Organları

Renault, çeşitlendirilmiş güç aktarma organları yelpazesi ile her türlü ihtiyaca cevap veriyor. Benzinli, LPG'li, yarı hibrit ve tam hibrit seçenekleri sunulurken, dizel seçeneği kaldırılmıştır. E-Tech hibrit versiyon, özellikle Fransa'da yüksek talep görüyor ve sürdürülebilirlik taahhüdüne uygun olarak sunuluyor.2024 Renault Captur! Fiyatı ve özellikleriyle dikkat çekiyor

Sürüş Keyfini Artıran Şasi Değişiklikleri

Renault mühendisleri, sürüş keyfini artırmak için süspansiyon geometrisi, amortisör özellikleri ve direksiyon kalibrasyonunda değişiklikler yapmıştır. Esprit Alpine versiyonu, daha sert Michelin lastikleri ile donatılarak, performans odaklı kullanıcılar için ideal bir seçenek sunuyor.2024 Renault Captur! Fiyatı ve özellikleriyle dikkat çekiyor

Avrupa Pazarında Yeni Rakipler

2024 Renault Captur, Nisan 2024 itibarıyla Avrupa'da satışa sunulacak. Yenilenen model, Peugeot 2008, Ford Puma, Nissan Juke gibi rakipleri ile rekabet edecek ve segmentindeki yerini daha da sağlamlaştıracak. Renault, bu güncelleme ile Captur'un başarısını sürdürmeyi ve segmentinde liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor.

Renault Captur’un Türkiye fiyatının, 1,5 ile 2 milyon TL olması bekleniyor.

# nisan, türkiye, avrupa

04 Nis 2024 - 14:41 - Teknoloji

Mahreç  Rahmiye Beydili

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