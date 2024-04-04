- Asayiş

Ramazan Bayramı öncesi haksız fiyat artışlarına karşı sıkı denetimler!

Bolu'da, Ramazan Bayramı öncesi haksız fiyat artışlarına karşı denetimler artırıldı. ALO175 ve HFA üzerinden şikayetler alınıyor, işletmelere yaptırımlar uygulanıyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Ramazan Bayramı öncesi haksız fiyat artışlarına karşı sıkı denetimler! mask
Ramazan Bayramı öncesi haksız fiyat artışlarına karşı sıkı denetimler!
Ramazan Bayramı öncesi haksız fiyat artışlarına karşı sıkı denetimler!
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Bolu Ticaret İl Müdürlüğü, haksız fiyat artışlarını önlemek amacıyla denetimlerini artırdı. Bolu genelinde alışveriş merkezleri, gıda ve bayramlık ürünler sunan perakende işletmeler ile marketlerde yapılan denetimler, vatandaşların mağduriyetini önlemeyi hedefliyor. Fiyat etiketi, kasa-raf fiyat uyumsuzluğu ve haksız fiyat artışları konusunda titiz bir çalışma yürüten ekipler, gerekli yaptırımları uygulamaktan çekinmiyor.

Ramazan Bayramı öncesi haksız fiyat artışlarına karşı sıkı denetimler!

Haksız Fiyat Artışlarına Sıkı Denetim

Bolu Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı öncesinde tüketicileri koruma altına almak için sıkı bir denetim süreci başlatıldığı belirtildi. Alışveriş merkezleri başta olmak üzere, gıda ve bayramlık ürün satışı yapan işletmelerde fiyat etiketi denetimleri ve kasa-raf fiyatı uyumsuzluğuna yönelik incelemeler yoğunlaştı.Ramazan Bayramı öncesi haksız fiyat artışlarına karşı sıkı denetimler!

Vatandaşlar İçin Şikayet Hattı ve Yaptırımlar

Ticaret İl Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen şikayetleri ciddiyetle ele alıyor. Karşılaşılan haksız fiyat artışı ve diğer ihlaller için "ALO175" Tüketici Hattı, Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi (HFA) veya yazılı olarak Ticaret İl Müdürlüğüne bildirimde bulunulabiliyor. Açıklamada, işletmelere mevzuata uyum ve tüketicileri mağdur etmeme konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği vurgulanırken, aksi takdirde gerekli yaptırımların uygulanacağı ifade edildi.Ramazan Bayramı öncesi haksız fiyat artışlarına karşı sıkı denetimler!

Bolu'da Ticaret Denetimleri Artıyor

Bolu'da, Ramazan Bayramı öncesinde haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetlerine karşı alınan önlemler, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesini amaçlıyor. Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler, tüketicilerin haklarını korumak ve adil bir piyasa ortamı sağlamak için büyük önem taşıyor.Ramazan Bayramı öncesi haksız fiyat artışlarına karşı sıkı denetimler!

# ramazan

04 Nis 2024 - 14:49 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL