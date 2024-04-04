04 Nis 2024 - 20:00- Gündem G:

Et tüketirken dikkat! At ve eşek etini nasıl ayırt edebilirsiniz? Uzmanından açıklama

Son zamanlarda yaşanan at ve eşek eti vakaları, tüketici güvenliğini tehdit ederken, vatandaşların bu tür etleri nasıl tespit edebilecekleri ve sağlıklı et seçiminde dikkat etmeleri gerekenler konusunda endişelerini artırmıştır. Bu bağlamda, Bolu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Ok, konuyla ilgili önemli bilgiler paylaşarak, tüketicilerin merak ettiği soruları yanıtladı.

Arzu Sarı
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Et tüketirken dikkat! At ve eşek etini nasıl ayırt edebilirsiniz? Uzmanından açıklama
Et tüketirken dikkat! At ve eşek etini nasıl ayırt edebilirsiniz? Uzmanından açıklama
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At ve Eşek Etinin Anlaşılma Yöntemleri

Veteriner Hekim Mehmet Ok'a göre, at ve eşek etini ayırt etmek, özellikle et lob halindeyken, uzmanlık gerektirir. At eti, hava ile temas ettiğinde ciğer renginde kırmızımsı bir renk alır. Eğer aldığınız et koyu renkte, aşırı lifli ve sert ise, eşek eti olma ihtimali yüksektir. Ok, etin bilinen ve güvenilir yerlerden alınmasının önemine vurgu yapmaktadır.

Laboratuvar Analizleri ile At ve Sığır Eti Ayırımı

At ve eşek etinin sığır etinden ayırt edilmesi için Tarım Bakanlığı tarafından spektrofotometri ve ELISA PCR testi gibi laboratuvar analizleri yapılmaktadır. Bu deneyler sayesinde, at eti ve sığır eti birbirinden kesin olarak ayırt edilebilmektedir.

Sağlıklı Etin Belirtileri

Sağlıklı etin belirtileri konusunda Mehmet Ok, paketlenmiş, markalı ve son kullanma tarihi kontrol edilen ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, etin bilinen bir mezbahada kesilip, veteriner hekim kontrolünden geçirildiğini gösteren mühürün olması önemlidir.

Et Fiyatlarındaki Artış ve Devlet Politikaları

Et fiyatlarındaki artışa değinen Ok, bu durumun devlet politikaları, üretimdeki azalma ve yem fiyatlarındaki artışla ilişkili olduğunu belirtiyor. Besicilerin hayvan beslemenin maliyetlerini yüksek bulması, etin pahalı olmasına neden olmaktadır. Devletin bu konuda bir çözüm bulacağına inanılmaktadır.

Zincir Marketlerden Et Alımı

Zincir marketlerden paketlenmiş et ürünlerinin alınması konusunda Mehmet Ok, tüketicilere güven veriyor. Bu ürünlerin, Tarım Bakanlığı onaylı işletmelerde üretilip, sürekli veteriner hekim kontrolünde olduğunu ve insan sağlığı açısından güvenli olduğunu belirtiyor.

İhbar Hattına Erişim

Vatandaşlar, et ile ilgili her türlü sorunları için Alo Gıda 154 ihbar hattını kullanabilirler. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, ihbar üzerine ilgili işletmeden numuneler alıp, analiz için laboratuvara götürmektedir.

Sonuç olarak, Mehmet Ok, vatandaşlara yıllardır güvendikleri kasaplardan vazgeçmemeleri ve et alırken seçici olmaları konusunda tavsiyede bulunuyor. Etin sağlıklı ve güvenilir olması için gerekli tüm önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyor.

 

# tarım, orman

04 Nis 2024 - 20:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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