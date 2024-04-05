- Gündem

Kiracılara kötü haber iş çığırından çıktı; Kiranızın vardığı rakama inanamayacaksınız!

Mart ayı enflasyon verilerine göre TÜİK, iş yerleri için oldukça yüzsek bir kira artırım yüzdesi belirledi. Konutlar için nispeten daha düşük belirlenen kira zam oranı dar gelirliyi kara kara düşündürmeye başladı. Yeni dönem kira artış oranları ve detaylar için hemen haberimizi okuyun!

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Kiracılara kötü haber iş çığırından çıktı; Kiranızın vardığı rakama inanamayacaksınız! mask
Kiracılara kötü haber iş çığırından çıktı; Kiranızın vardığı rakama inanamayacaksınız!
Kiracılara kötü haber iş çığırından çıktı; Kiranızın vardığı rakama inanamayacaksınız!
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı mart ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte, kira zam oranları da netlik kazandı. İş yeri ve konut kiralarına uygulanacak zam oranları, ekonomik gelişmeler ışığında yeniden şekillendi. İş yerleri için yüzde 57,50, konutlar için ise yüzde 25 zam oranı belirlenmiş durumda.

Kiracılara kötü haber iş çığırından çıktı; Kiranızın vardığı rakama inanamayacaksınız!

İş Yerleri için Kira Zammı Güncellemesi

TÜİK’in son verilerine göre, iş yerlerinin kira kontratlarında bu aydan itibaren uygulanacak zam oranı yüzde 57,50 olarak belirlendi. Bu oran, geçen aya göre hafif bir artış gösteriyor ve işletme sahiplerinin önümüzdeki dönemdeki mali planlamaları için önem taşıyor.Kiracılara kötü haber iş çığırından çıktı; Kiranızın vardığı rakama inanamayacaksınız!

Konut Kiraları için Zam Sınırı

Konut kiralarında ise 2 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak maksimum zam oranı yüzde 25 olarak sınırlandırıldı. Bu, kiracılar ve ev sahipleri arasındaki anlaşmaları kolaylaştırıcı bir önlem olarak öne çıkıyor.Kiracılara kötü haber iş çığırından çıktı; Kiranızın vardığı rakama inanamayacaksınız!

Ekonomik Dalgalanmalar ve Kira Artış Oranları

Mart ayı TÜFE verileri, yıllık bazda yüzde 68,50 artış gösterdi. Bu oran, kira zam oranlarının belirlenmesinde kilit bir faktör olarak işlev görüyor. Hem iş yerleri hem de konutlar için belirlenen zam oranları, ekonomik koşulların bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

# türkiye

05 Nis 2024 - 00:05 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL