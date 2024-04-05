Kiracılara kötü haber iş çığırından çıktı; Kiranızın vardığı rakama inanamayacaksınız!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı mart ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte, kira zam oranları da netlik kazandı. İş yeri ve konut kiralarına uygulanacak zam oranları, ekonomik gelişmeler ışığında yeniden şekillendi. İş yerleri için yüzde 57,50, konutlar için ise yüzde 25 zam oranı belirlenmiş durumda.

İş Yerleri için Kira Zammı Güncellemesi

TÜİK’in son verilerine göre, iş yerlerinin kira kontratlarında bu aydan itibaren uygulanacak zam oranı yüzde 57,50 olarak belirlendi. Bu oran, geçen aya göre hafif bir artış gösteriyor ve işletme sahiplerinin önümüzdeki dönemdeki mali planlamaları için önem taşıyor.

Konut Kiraları için Zam Sınırı

Konut kiralarında ise 2 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak maksimum zam oranı yüzde 25 olarak sınırlandırıldı. Bu, kiracılar ve ev sahipleri arasındaki anlaşmaları kolaylaştırıcı bir önlem olarak öne çıkıyor.

Ekonomik Dalgalanmalar ve Kira Artış Oranları

Mart ayı TÜFE verileri, yıllık bazda yüzde 68,50 artış gösterdi. Bu oran, kira zam oranlarının belirlenmesinde kilit bir faktör olarak işlev görüyor. Hem iş yerleri hem de konutlar için belirlenen zam oranları, ekonomik koşulların bir yansıması olarak değerlendiriliyor.