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2024 Bolu'da Kadir Gecesi… Allah ile direkt iletişim gecesi

2024 Bolu Kadir Gecesi, 2024 Kadir Gecesi’nde ne yapılmalı? Bolu Müftülüğü 2024 Kadir Gecesi programı, Bolu Müftüsü Hüseyin Demirtaş, 2024 Kadir Gecesi Bolu’da hangi camilerde kutlanacak? Haberimizde…

Arzu Sarı
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2024 Bolu'da Kadir Gecesi… Allah ile direkt iletişim gecesi mask
2024 Bolu'da Kadir Gecesi… Allah ile direkt iletişim gecesi
2024 Bolu'da Kadir Gecesi… Allah ile direkt iletişim gecesi
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Bolu İl Müftülüğü, 5 Nisan 2024'te Kadir Gecesi'ni özel programlarla kutluyor. Yıldırım Bayezid ve Bilal-i Habeşi Camilerinde düzenlenecek etkinliklerle, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği bu kutsal gecede, dua ve ibadetlerle manevi bir yenilenme yaşayın.

2024 Bolu'da Kadir Gecesi… Allah ile direkt iletişim gecesi

Bolu'da Kadir Gecesi'ne özel hazırlıklar

Bolu İl Müftülüğü, 2024 Kadir Gecesi için kapsamlı bir program hazırladı. Müftü Hüseyin Demirtaş'ın liderliğinde, Bolu'nun manevi atmosferi, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği bu özel gecede zenginleşecek.

2024 Bolu'da Kadir Gecesi… Allah ile direkt iletişim gecesi

İki Camide iki özel program

5 Nisan 2024 Cuma günü, Bolu'nun iki önemli mabedinde özel programlar düzenlenecek. Yıldırım Bayezid Camii'nde akşam, Bilal-i Habeşi Camii'nde ise öğleden sonra 14.00'te kadınlara yönelik bir program gerçekleştirilecek.

2024 Bolu'da Kadir Gecesi… Allah ile direkt iletişim gecesi

Müftü Demirtaş'tan duygusal mesaj

Müftü Demirtaş, Ramazan'ın son günlerinde duyulan hüznün yanı sıra, Kadir Gecesi'ne ulaşmanın heyecanını vurguladı. Bu özel gecenin, dua ve ibadetle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.2024 Bolu'da Kadir Gecesi… Allah ile direkt iletişim gecesi

Kadir Gecesi'nin anlamı ve önemi

Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, bin aydan daha hayırlı bir gece olarak bilinir. Müftü Demirtaş, bu gecenin Allah tarafından değerli kılınmış bir zaman dilimi olduğunu ifade etti.2024 Bolu'da Kadir Gecesi… Allah ile direkt iletişim gecesi

Allah ile direkt iletişim gecesi

Müftü, Kadir Gecesi'nin, insanın sesinin duyulduğu, kadrimizin bilindiği ve duaların hemen kabul edildiği bir zaman olduğunu söyledi. Bu gece, hataların affedildiği ve kusurların silindiği bir fırsat olarak değerlendirilmeli.2024 Bolu'da Kadir Gecesi… Allah ile direkt iletişim gecesi

Tövbelerin kabul edildiği özel gece

Kadir Gecesi, dua ve tevbelerin kabul edildiği, insanlık için bir kurtuluş reçetesi olarak tanımlanır. Müftü Demirtaş, bu gecede yapılan ibadetlerle geçmiş günahların bağışlanacağını belirtti.2024 Bolu'da Kadir Gecesi… Allah ile direkt iletişim gecesi

Kadir Gecesi’nde ne yapılmalı?

Müftü, Kadir Gecesi'nin, namaz kılarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, tevbe ve istiğfar ederek, ve dua yaparak en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu gece, Kur'an'ı anlama ve yaşama ziyafeti olarak görülmeli.2024 Bolu'da Kadir Gecesi… Allah ile direkt iletişim gecesi

Kur'an-ı Kerim ve Kadir Gecesi

Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmesiyle bin aydan hayırlı hale gelmiştir. Müftü Demirtaş, bu geceyi Kur'an'ı okuma, anlama ve yaşatma fırsatı olarak tanımladı.2024 Bolu'da Kadir Gecesi… Allah ile direkt iletişim gecesi

Bolu'da manevi yenilenme fırsatı

Bolu İl Müftülüğü, tüm halkı bu özel geceyi birlikte idrak etmeye ve manevi bir yenilenme yaşamaya davet ediyor. Kadir Gecesi, Bolu'da Kur'an-ı Kerim'in ışığında, dua ve ibadetlerle kutlanacak.

# nisan, ramazan

05 Nis 2024 - 07:00 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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