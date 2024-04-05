2024 Bolu'da Kadir Gecesi… Allah ile direkt iletişim gecesi

Bolu İl Müftülüğü, 5 Nisan 2024'te Kadir Gecesi'ni özel programlarla kutluyor. Yıldırım Bayezid ve Bilal-i Habeşi Camilerinde düzenlenecek etkinliklerle, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği bu kutsal gecede, dua ve ibadetlerle manevi bir yenilenme yaşayın.

Bolu'da Kadir Gecesi'ne özel hazırlıklar

Bolu İl Müftülüğü, 2024 Kadir Gecesi için kapsamlı bir program hazırladı. Müftü Hüseyin Demirtaş'ın liderliğinde, Bolu'nun manevi atmosferi, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği bu özel gecede zenginleşecek.

İki Camide iki özel program

5 Nisan 2024 Cuma günü, Bolu'nun iki önemli mabedinde özel programlar düzenlenecek. Yıldırım Bayezid Camii'nde akşam, Bilal-i Habeşi Camii'nde ise öğleden sonra 14.00'te kadınlara yönelik bir program gerçekleştirilecek.

Müftü Demirtaş'tan duygusal mesaj

Müftü Demirtaş, Ramazan'ın son günlerinde duyulan hüznün yanı sıra, Kadir Gecesi'ne ulaşmanın heyecanını vurguladı. Bu özel gecenin, dua ve ibadetle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Kadir Gecesi'nin anlamı ve önemi

Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, bin aydan daha hayırlı bir gece olarak bilinir. Müftü Demirtaş, bu gecenin Allah tarafından değerli kılınmış bir zaman dilimi olduğunu ifade etti.

Allah ile direkt iletişim gecesi

Müftü, Kadir Gecesi'nin, insanın sesinin duyulduğu, kadrimizin bilindiği ve duaların hemen kabul edildiği bir zaman olduğunu söyledi. Bu gece, hataların affedildiği ve kusurların silindiği bir fırsat olarak değerlendirilmeli.

Tövbelerin kabul edildiği özel gece

Kadir Gecesi, dua ve tevbelerin kabul edildiği, insanlık için bir kurtuluş reçetesi olarak tanımlanır. Müftü Demirtaş, bu gecede yapılan ibadetlerle geçmiş günahların bağışlanacağını belirtti.

Kadir Gecesi’nde ne yapılmalı?

Müftü, Kadir Gecesi'nin, namaz kılarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, tevbe ve istiğfar ederek, ve dua yaparak en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu gece, Kur'an'ı anlama ve yaşama ziyafeti olarak görülmeli.

Kur'an-ı Kerim ve Kadir Gecesi

Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmesiyle bin aydan hayırlı hale gelmiştir. Müftü Demirtaş, bu geceyi Kur'an'ı okuma, anlama ve yaşatma fırsatı olarak tanımladı.

Bolu'da manevi yenilenme fırsatı

Bolu İl Müftülüğü, tüm halkı bu özel geceyi birlikte idrak etmeye ve manevi bir yenilenme yaşamaya davet ediyor. Kadir Gecesi, Bolu'da Kur'an-ı Kerim'in ışığında, dua ve ibadetlerle kutlanacak.