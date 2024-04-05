2024 Ramazan Bayramı'nda şiddetli geliyor; Bolu, İstanbul, Bursa, Ankara. Zonguldak, Yalova dikkat

2024 Ramazan Bayramı arefesi ve bayram günlerinde Batı Karadeniz, Kuzey ve İç Anadolu, Doğu Marmara bölgelerinde yağış bekleniyor. Meteoroloji, vatandaşları yağışlara karşı tedbirli olmaya çağırıyor. Bolu, Düzce, Kastamonu, Karabük, Bartın, Samsun, Ordu ve Çankırı'da hava durumu değişikliği ve günün en yüksek sıcaklıkları hakkında tüm detaylar burada!

Ramazan Bayramı'nda hava durumu alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2024 Ramazan Bayramı arefesi ve bayram günleri için önemli hava durumu uyarılarında bulundu. Batı Karadeniz Bölgesi, Karadeniz'in diğer kısımları, Kuzey ve İç Anadolu ile Doğu Marmara bölgeleri için yağış uyarısı yapıldı. Vatandaşlar, olası yağışlara karşı tedbirli olmaya davet edildi.

Bolu ve Kastamonu başta olmak üzere yağış beklenen şehirler

Bolu, Kastamonu, Karabük ve Çankırı başta olmak üzere, birçok şehirde yağışların etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, hava sıcaklıklarındaki düşüşle birlikte yağışların geleceğini ve vatandaşların bu duruma karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti.

Yağışların zamanı ve yeri

Akşam ve gece saatlerinde başlaması öngörülen yağışlar, Doğu Karadeniz, Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Çorum, Sivas, Samsun'un batı ilçeleri, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde etkili olacak. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak, bazı bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Çığ, kar erimeleri ve heyelan tehlikesi

Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunuyor. Bu durumlar, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını gerektiriyor.

Hava sıcaklıklarında beklenen değişiklikler

Kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklığının 2 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir sıcaklık değişikliği beklenmiyor. Bu değişiklikler, vatandaşların günlük ve bayram planlarını yaparken göz önünde bulundurması gereken önemli bir faktör.

Rüzgar durumu

Rüzgarın genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken, kuzey kesimlerde kuzey yönlerden esmesi öngörülüyor. Bu, özellikle deniz ve açık alanlarda bulunacak vatandaşlar için dikkate alınması gereken bir durum.

Günün en yüksek sıcaklıkları

Ankara: 23 derece, az bulutlu ve açık, öğle sonrası parçalı bulutlu.

İstanbul: 21 derece, az bulutlu.

İzmir: 24 derece, az bulutlu.

Adana: 27 derece, az bulutlu ve açık, akşam saatlerinde Toroslar mevkii sağanak yağışlı.

Antalya: 23 derece, az bulutlu ve açık.

Samsun: 16 derece, parçalı ve az bulutlu, gece batı ilçeleri sağanak yağışlı.

Trabzon: 16 derece, parçalı ve çok bulutlu, gece sağanak yağışlı.

Erzurum: 17 derece, parçalı ve çok bulutlu, gece kuzey çevreleri karla karışık yağmurlu.

Diyarbakır: 25 derece, az bulutlu ve açık.

Vatandaşlara Çağrı: Tedbirli Olun!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen yağışlar ve hava koşulları göz önünde bulundurularak vatandaşların gerekli tüm tedbirleri alması gerektiğini vurguluyor. Güncel hava durumu bilgilerini takip etmek ve olası risklere karşı hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor.