- Gündem

Kış lastiği zorunluluğu sona erdi! Oto lastikçilerde yoğunluk arttı

1 Nisan itibariyle kış lastiği uygulamasının sona ermesiyle yaz lastiği takma yoğunluğu başladı. Güvenli sürüş için mevsimine uygun lastik kullanımının önemi vurgulanıyor. Lastikçilerde yoğunluk ve fiyat artışı yaşanıyor.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Kış lastiği zorunluluğu sona erdi! Oto lastikçilerde yoğunluk arttı mask
Kış lastiği zorunluluğu sona erdi! Oto lastikçilerde yoğunluk arttı
Kış lastiği zorunluluğu sona erdi! Oto lastikçilerde yoğunluk arttı
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Mevsimine Uygun Lastik Kullanımının Önemi

Lastikçiler, mevsim değişikliğiyle birlikte artan taleple yoğun bir döneme girdi. İşletme sahipleri ve vatandaşlar, güvenli sürüş ve araç performansı için mevsimine uygun lastik kullanımının altını çiziyor. Kış lastiği uygulamasının sona ermesi, yaz lastiğine geçişin yanı sıra, lastik değişim fiyatlarında da artışa neden oldu. Lastikçiler, en düşük 400 TL'den başlayan fiyatlarla hizmet vermeye başladı.

Kış lastiği zorunluluğu sona erdi! Oto lastikçilerde yoğunluk arttı

Vatandaşların Görüşleri ve Tavsiyeleri

Lastik değişimine gelen vatandaşlar, mevsimine uygun lastik kullanmanın önemini vurguluyor. Kışın kışlık, yazın yazlık lastik kullanmanın güvenlik açısından büyük önem taşıdığını belirten vatandaşlar, herkesin bu kurallara uyması gerektiğini ifade ediyor. Araç sahipleri, lastik değişim sezonunun gelmesiyle birlikte, yazlık lastiklere geçiş yapmanın rahatlığını yaşıyor.

Kış lastiği zorunluluğu sona erdi! Oto lastikçilerde yoğunluk arttı

Lastikçilerde Yoğun Mesai ve Fiyat Artışı

Kış lastiği uygulamasının sona ermesi, oto lastikçilerde yoğun bir döneme işaret ediyor. Mevsim geçişiyle birlikte vatandaşlar, güvenli ve ekonomik bir sürüş deneyimi için yaz lastiklerini tercih ediyor. Lastik değişiminde yaşanan yoğunluk, sanayi esnafını memnun ederken, fiyat artışları da gözlemleniyor. Mevsimine uygun lastik kullanımının önemi, kazaların önlenmesinde kritik bir rol oynuyor.

# araç

05 Nis 2024 - 11:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL