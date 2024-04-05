Kış lastiği zorunluluğu sona erdi! Oto lastikçilerde yoğunluk arttı

Mevsimine Uygun Lastik Kullanımının Önemi

Lastikçiler, mevsim değişikliğiyle birlikte artan taleple yoğun bir döneme girdi. İşletme sahipleri ve vatandaşlar, güvenli sürüş ve araç performansı için mevsimine uygun lastik kullanımının altını çiziyor. Kış lastiği uygulamasının sona ermesi, yaz lastiğine geçişin yanı sıra, lastik değişim fiyatlarında da artışa neden oldu. Lastikçiler, en düşük 400 TL'den başlayan fiyatlarla hizmet vermeye başladı.

Vatandaşların Görüşleri ve Tavsiyeleri

Lastik değişimine gelen vatandaşlar, mevsimine uygun lastik kullanmanın önemini vurguluyor. Kışın kışlık, yazın yazlık lastik kullanmanın güvenlik açısından büyük önem taşıdığını belirten vatandaşlar, herkesin bu kurallara uyması gerektiğini ifade ediyor. Araç sahipleri, lastik değişim sezonunun gelmesiyle birlikte, yazlık lastiklere geçiş yapmanın rahatlığını yaşıyor.

Lastikçilerde Yoğun Mesai ve Fiyat Artışı

Kış lastiği uygulamasının sona ermesi, oto lastikçilerde yoğun bir döneme işaret ediyor. Mevsim geçişiyle birlikte vatandaşlar, güvenli ve ekonomik bir sürüş deneyimi için yaz lastiklerini tercih ediyor. Lastik değişiminde yaşanan yoğunluk, sanayi esnafını memnun ederken, fiyat artışları da gözlemleniyor. Mevsimine uygun lastik kullanımının önemi, kazaların önlenmesinde kritik bir rol oynuyor.