Batı Karadeniz’in altın hazinesi, dünyanın en değerli baharatının sırları

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yerini almış Karabük'ün Safranbolu ilçesi, dünyanın en pahalı baharatı olan safran ile özdeşleşmiştir. Safranbolu safranı, zengin kullanım alanları ve sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle adından sıkça söz ettiriyor. Bu eşsiz baharatın 1 kilogramını elde etmek için tam 510 bin safran lifinin toplanması gerekiyor, bu da onu "Batı Karadeniz'in endemik altını" yapıyor.

Çok Yönlü Bir Mucize

Safran, boyadan yiyeceklere, kozmetikten ilaçlara kadar geniş bir yelpazede kullanılıyor. Özellikle hücre yenileme, hafıza güçlendirme, astım ve solunum yolu hastalıklarına iyi gelme, sindirimi ve diş etlerini güçlendirme gibi sağlık yararları ile dikkat çekiyor. Safran bitkisi, Ağustos ayında ekilip, Ekim-Kasım aylarında hasat ediliyor ve bu dönemde boyu 15-30 cm arasında uzuyor.

3500 Yıllık Tarihi İle Safran

Safranbolu'da yetişen safranın 3 bin 500 yıllık bir geçmişi var. Hem Bizans döneminde Batı Anadolu'da hem de Osmanlı döneminde ticareti yapılarak önemli bir yer edinmiş. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından coğrafi işareti alarak "milli bitki" unvanını kazanmıştır. Günümüzde 1 gram safran, yaklaşık 250 TL gibi bir değerle satılıyor.

Safran Yetiştiriciliğinin İncelikleri

Safran yetiştiricisi İsmail Yılmaz'a göre, safran soğanlarının Ağustos ayında dikilmesi ve 15-30 Ağustos tarihleri arasında dikim yapılması gerekiyor. İlk yıl 8 dönüm, ikinci yıl 4 dönüm, ve üçüncü yıl 1 dönüm alandan 1 kilogram safran elde edilebiliyor. Bu, yaklaşık 170 bin çiçekten elde edilen 510 bin kırmızı lif demek.

Safranın Şifalı Kullanımı

Yılmaz, safranın hücre yenileyici, sakinleştirici, metabolizmayı hızlandırıcı ve vücut direncini artırıcı etkilerinden bahsediyor. Kanser ve Alzheimer tedavisinde, göz sağlığı ve depresyonla mücadelede kullanılıyor. Safranın tadından çok sağlık için tercih edildiğini vurguluyor.

Safranbolu safranı, içindeki etken maddelerin yüksekliği ile diğer safranlardan ayrılıyor. Yılmaz, bu özelliğin muhtemelen bölgenin ikliminden kaynaklandığını belirtiyor.