- Siyaset

Mahalle muhtarlığından belediye başkanlığına yükseliş!

Mudurnu'nun yeni belediye başkanı Doğan Onurlu, seçim zaferinin ardından mazbatasını aldı. "Mudurnu'ya borcumuz var" diyerek hizmet sözü veren Onurlu, geçmişte mahalle muhtarı olarak hizmet vermişti.

İhlas Haber Ajansı
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Mahalle muhtarlığından belediye başkanlığına yükseliş! mask
Mahalle muhtarlığından belediye başkanlığına yükseliş!
Mahalle muhtarlığından belediye başkanlığına yükseliş!
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Seçim Zaferi ve Mazbata Heyecanı

Doğan Onurlu, seçimlerde mevcut Belediye Başkanı Necdet Türker'e 284 oy fark atarak, toplam 1.113 oy almayı başardı. Bu başarı, Onurlu'nun ilçe halkı tarafından ne kadar güvendiğini ve desteklendiğini gösteriyor. Seçim zaferinin ardından Mudurnu Adliyesi'ne giderek mazbatasını alan Onurlu, resmi olarak belediye başkanlığı görevine başladı.

Mahalle muhtarlığından belediye başkanlığına yükseliş!

"Her Mahalleye Hizmet" Sözü

Mazbata töreni sonrası açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Doğan Onurlu, Mudurnu'ya olan derin sevgisini ve borcunu dile getirdi. Gençlik ve çocukluk anılarının geçtiği sokaklarda şimdi hizmet verecek olmanın sorumluluğunu hissettiğini belirtti. Onurlu, "5 yıl önce mahalle muhtarıydık, Allah belediye başkanlığı nasip etti. Artık her mahalleye hizmet edeceğiz" diyerek, tüm Mudurnu'ya eşit ve adil hizmet sözü verdi.Mahalle muhtarlığından belediye başkanlığına yükseliş!

Mudurnu'nun Yeni Dönemi

Doğan Onurlu'nun liderliğinde Mudurnu, hizmet ve gelişim odaklı yeni bir döneme giriyor. Mahalle muhtarlığından belediye başkanlığına uzanan bu başarı hikayesi, Onurlu'nun halka hizmet etme konusundaki kararlılığını ve aşkını simgeliyor. Mudurnu halkı, Onurlu'nun söz verdiği gibi, her mahalleye ulaşacak hizmetleri merakla bekliyor.Mahalle muhtarlığından belediye başkanlığına yükseliş!

# mudurnu, seçim, belediye

04 Nis 2024 - 16:11 Bolu/ Mudurnu- Siyaset

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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