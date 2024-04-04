Mahalle muhtarlığından belediye başkanlığına yükseliş!

Seçim Zaferi ve Mazbata Heyecanı
Doğan Onurlu, seçimlerde mevcut Belediye Başkanı Necdet Türker'e 284 oy fark atarak, toplam 1.113 oy almayı başardı. Bu başarı, Onurlu'nun ilçe halkı tarafından ne kadar güvendiğini ve desteklendiğini gösteriyor. Seçim zaferinin ardından Mudurnu Adliyesi'ne giderek mazbatasını alan Onurlu, resmi olarak belediye başkanlığı görevine başladı.
"Her Mahalleye Hizmet" Sözü
Mazbata töreni sonrası açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Doğan Onurlu, Mudurnu'ya olan derin sevgisini ve borcunu dile getirdi. Gençlik ve çocukluk anılarının geçtiği sokaklarda şimdi hizmet verecek olmanın sorumluluğunu hissettiğini belirtti. Onurlu, "5 yıl önce mahalle muhtarıydık, Allah belediye başkanlığı nasip etti. Artık her mahalleye hizmet edeceğiz" diyerek, tüm Mudurnu'ya eşit ve adil hizmet sözü verdi.
Mudurnu'nun Yeni Dönemi
Doğan Onurlu'nun liderliğinde Mudurnu, hizmet ve gelişim odaklı yeni bir döneme giriyor. Mahalle muhtarlığından belediye başkanlığına uzanan bu başarı hikayesi, Onurlu'nun halka hizmet etme konusundaki kararlılığını ve aşkını simgeliyor. Mudurnu halkı, Onurlu'nun söz verdiği gibi, her mahalleye ulaşacak hizmetleri merakla bekliyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.