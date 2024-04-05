Bolu’da gerçekleşen Türkiye U-14 Futbol Şampiyonası'nda şampiyon belli oldu!

Bolu, genç futbolcuların yeteneklerini sergilediği, heyecan dolu bir futbol şölenine ev sahipliği yaptı. U14 Türkiye Futbol Şampiyonası, Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç yetenekleri bir araya getirdi. Şampiyona, Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Altyapı Gelişim Ligi'nin bir parçası olarak düzenlendi. Final maçında, Talasgücü Belediyespor ile İstanbul Kartalspor karşı karşıya geldi. Mücadele dolu bu finalde, Talasgücü Belediyespor rakibini 3-1 mağlup ederek şampiyonluğun sahibi oldu.

Yolculuk final zaferiyle son buldu

Talasgücü Belediyespor'un şampiyonluğa ulaşan yolculuğu, takımın disiplinli oyunu ve üstün yetenekleriyle doluydu. Yarı finalde, Denizli Bereketspor ile karşılaşan sarı-lacivertli takım, bu maçı da 3-1 kazanarak finale yükseldi. Bolu Karaçayır Spor Kompleksi'nde gerçekleşen finalde, Talasgücü Belediyespor, İstanbul Kartalspor'u aynı skorla mağlup etti. Takımın gollerini Mustafa Çiğdem, Muhammed Cingöz ve Altuğ Aydın kaydetti.

Başarıya giden takım ruhu

Talasgücü Belediyespor'un bu başarısında, takım ruhu ve birlikte mücadele etme azmi ön plana çıktı. İlk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçın ikinci yarısında da oyunun kontrolünü elinde tutan takım, kalesinde gördüğü tek gole rağmen sahadan 3-1 galip ayrıldı. Takımın disiplinli oyun anlayışı ve teknik heyetin stratejik kararları, bu zafere giden yolda belirleyici oldu.

Toplumun ve yönetimin destek mesajları

Şampiyonluk, sadece sahadaki oyuncular ve teknik ekip için değil, aynı zamanda kulübü destekleyen toplum için de büyük bir gurur kaynağı oldu. Talasgücü Belediyespor'un başarısı, takımın ve taraftarların ortak sevincine dönüştü. Kulüp Başkanı Yunus İloğlu, şampiyonluk sonrası yapılan görüntülü telefon konuşmasında, takımı tebrik eden Başkan Yalçın'ın sözleriyle duygusal anlar yaşadı. Başkan Yalçın, başarıyı kutlarken, takıma ve yönetimine teşekkür etti.