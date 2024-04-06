Kanser riskini azaltmanın yolları: DSÖ'den önemli tavsiyeler

Kanser, dünya çapında 2. en yaygın ölüm nedeni

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre, kanser, dünya genelinde ikinci en sık ölüm nedeni olarak öne çıkıyor. Habis tümör veya ur olarak da adlandırılan kanser, insan vücudunun herhangi bir kısmında anormal hücrelerin kontrolsüz büyümesiyle başlayan geniş bir hastalık grubunu ifade ediyor. DSÖ'nün verilerine göre, kanserin 200'den fazla türü bulunuyor.

En yaygın kanser türleri: akciğerden meme kanserine

Kanserin en yaygın türleri arasında akciğer, meme, cilt, prostat, mide, kalın bağırsak (kolon), rahim ağzı (serviks) kanseri ve lenf bezi tümörleri yer alıyor. Bu türler, genetik yatkınlık, sigara ve alkol kullanımı, yoğun güneş ışığına maruz kalma, radyasyon, kanserojen kimyasallar, bazı virüsler, kötü beslenme alışkanlıkları ve hava kirliliği gibi dış faktörlerle tetiklenebiliyor.

DSÖ: kanser vakalarının 3'te 1'i önlenebilir

DSÖ, kanser vakalarının yaklaşık üçte birinin sigara ve alkol kullanımı, yüksek vücut kitle indeksi, sağlıksız beslenme düzeni, az meyve-sebze tüketimi ve fiziksel aktivite eksikliği gibi faktörlerden kaynaklandığını belirtiyor. Sigaradan uzak durmanın, alkol alımını azaltmanın, sağlıklı bir yeme düzeni ve fiziksel aktivitenin kanser riskini düşürmede etkili olduğu vurgulanıyor.

Kadınlarda ve erkeklerde en sık görülen kanser türleri

Kadınlarda en sık rastlanan ve ölümcül kanser türü meme kanseri olurken, erkeklerde en fazla akciğer, prostat ve kolorektal kanser tespit ediliyor. DSÖ'ye bağlı Uluslararası Kanser Araştırma Ajansının son raporuna göre, 2022'de dünya genelinde yaklaşık 19,97 milyon yeni kanser vakası kaydedildi.

Kanser tedavisinde erken ve doğru teşhis hayati

DSÖ, birçok kanser türünde erken ve doğru tanı ile uygun tedaviyle iyileşme şansının yüksek olduğunu bildiriyor. Kanser tedavisinde kullanılan yöntemler arasında ameliyat, kemoterapi, radyasyon terapisi, immünoterapi, hormon tedavisi ve daha birçok girişimsel yöntem bulunuyor.