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Sigara fiyatlarına son zamlar: 2024 Yılında hangi marka ne kadar oldu?

Türkiye, sigara tüketimi konusunda Avrupa'nın en üst sıralarında yer alıyor. Sigara kullanım oranının %27.3 olduğu ülkemizde, sigaraya uygulanan yüksek vergiler ve zamlar, tüketicilerin bütçesini doğrudan etkiliyor.

Sadiye Dura
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Sigara fiyatlarına son zamlar: 2024 Yılında hangi marka ne kadar oldu? mask
Sigara fiyatlarına son zamlar: 2024 Yılında hangi marka ne kadar oldu?
Sigara fiyatlarına son zamlar: 2024 Yılında hangi marka ne kadar oldu?
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Son Zamlar ve Yeni Fiyatlar

2024 yılı itibarıyla sigara fiyatlarına yapılan son zamlar, tüketicilerin ve sektör temsilcilerinin gündemindeki sıcak konulardan biri olmaya devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı'nın açıklamaları ile gündeme gelen ve Winston grubuna uygulanan 8 TL'lik zam, yeni dönem sigara fiyatlarının habercisi oldu. Buna göre, en pahalı Winston sigarası 69 TL, en ucuzu ise 58 TL oldu.

Sigara fiyatlarına son zamlar: 2024 Yılında hangi marka ne kadar oldu?

Marlboro kaç lira?

Marlboro Edge sigara fiyatı: 56,00 TL

Marlboro Touch sigara fiyatı: 57,00 TL

Paket Marlboro sigara fiyatı: 58,00 TL

Sigara fiyatlarına son zamlar: 2024 Yılında hangi marka ne kadar oldu?

Parliament kaç lira?

Parliament Aqua Blue Slims sigara fiyatı: 60,00 TL

Uzun Parliament sigara fiyatı: 59,00 TL

Kısa Parliament sigara fiyatı: 59,00 TL

Parliament Midnight Blue sigara fiyatı: 59,00 TL

Muratti Sigara Fiyatları Kaç Lira?

Muratti sigara fiyatı: 56,00 TL

Muratti Blu sigara fiyatı: 55,00 TL

Sigara fiyatlarına son zamlar: 2024 Yılında hangi marka ne kadar oldu?

Kent sigara ne kadar oldu?

Kent D Line sigara fiyatı: 55,00 TL

Kent D Range sigara fiyatı: 58,00 TL

Kent Dark Blue, Dark Blue Long: 60,00 TL

Camel sigarasının fiyat listesi şöyle:

Camel Slender sigara fiyatı: 59,00 TL

Camel Deep Blue sigara fiyatı: 60,00 TL

Camel Black & White sigara fiyatı: 60,00 TL

Camel Yellow & Brown sigara fiyatı: 63,00 TL

Winston Slender sigara fiyatı: 62,00 TL

Winston Dark Blue, Deep Blue sigara fiyatı: 62,00 TL

Winston sigara fiyatı: 64,00 TL

Winston Slims sigara fiyatı: 67,00 TL

Winston Xsence sigara fiyatı: 69,00 TLSigara fiyatlarına son zamlar: 2024 Yılında hangi marka ne kadar oldu?

Diğer Sigara Fiyatları Listesi Ocak 2024

Chesterfield sigara fiyatı: 54,00 TL

L&M sigara fiyatı: 54,00 TL

Dunhill sigara fiyatı: 60,00 TL

Diğer sigara markaları

Lark sigara fiyatı: 55,00 TL

Chesterfield sigara fiyatı: 54,00 TL

L&M sigara fiyatı: 54,00 TL

Dunhill sigara fiyatı: 60,00 TL

Rothmans sigara fiyatı: 51,00 TL

Tekel 2000 sigara fiyatı: 48,00 TL

Tekel 2001 sigara fiyatı: 50,00 TL

Muratti sigara fiyatı: 56,00 TL

Muratti Blu sigara fiyatı: 55,00 TL

Viceroy sigara fiyatı: 52,00 TL

Pall Mall sigara fiyatı: 52,00 TL

Viceroy sigara fiyatı: 52,00 TL

LD sigara fiyatı: 52,00 TL

LD Slims sigara fiyatı: 52,00 TL

Monte Carlo sigara fiyatı: 50,00 TL

Rothmans sigara fiyatı: 51,00 TL

Sigara Fiyatları ve Tüketici Üzerindeki Etkisi

Bu zamlar, Türkiye'de sigara tüketiminin ve buna bağlı sağlık sorunlarının önlenmesi yönünde olumlu bir adım olarak görülebilir. Ancak, tüketicilerin bütçesine direkt etki eden bu artışlar, sigara tiryakileri için zorlu bir dönemin habercisi.

2024 Türkiye sigara fiyatlarına yapılan son zamlar: Marlboro, Parliament, Winston, Muratti, Camel ve daha fazlası. En güncel sigara fiyat listesi ve sigara zamlarının tüketiciler üzerindeki etkisine dair tüm detaylar haberimizde yer vermeye çalıştık.

# türkiye, fiyatlar

05 Nis 2024 - 10:30 - Ekonomi

Mahreç  Sadiye Dura

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