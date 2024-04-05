Tofaş’ın efsanevi modelleri Şahin / Doğan / Kartal hala yolların kralı olmaya devam ediyor

Tofaş Kuş Serisi'nin İkonik Yolculuğu

1981 yılında otomotiv dünyasına adım atan Tofaş, "kuş serisi" ile Türkiye'de otomobil kültürünün olmazsa olmazı oldu. Şahin, Doğan ve Kartal modelleri, Türk yollarında birer ikon haline geldi. Sağlamlıkları ve ekonomik oluşlarıyla dikkat çeken bu seri, 1980'lerin sonunda ve 1990'ların başında büyük bir popülerlik kazanarak pazarın zirvesine yerleşti.

Dünya Çapında Ses Getiren Modeller

Üretimine 43 yıl önce başlanan Tofaş Kuş Serisi, o günden bu yana araba severlerin gönlünde taht kurdu. 2002 yılında, teknolojik gelişmelere ve değişen piyasa dinamiklerine paralel olarak üretimi durdurulan serinin bazı modelleri, Mısır ve Etiyopya'da daha uzun yıllar boyunca üretilmeye devam etti. Sınırlı sayıda da olsa, üretim 2010 yılına kadar sürdürüldü.

Türkiye Yollarının Liderleri

Türkiye yollarının vazgeçilmezleri arasında Tofaş kuş serisinin modelleri üst sıralarda yer alıyor. En çok kullanılan otomobiller listesinde, Tofaş modelleri 820.962 adet ile zirvede. Onu, 628.137 adet ile Toyota Corolla ve 553.164 adet ile Renault R12-Toros takip ediyor.

Türk Yollarının Efsaneleri: Dayanıklılık ve Ekonomi

Tofaş'ın Şahin, Doğan ve Kartal modelleri, dayanıklılıkları ve ekonomik fiyatlarıyla kullanıcıların ilk tercihi olmaya devam ediyor. Otomotiv sektöründeki birçok yeniliğe ve değişikliğe rağmen, bu modellerin sunduğu değer, Türkiye'deki araba kullanıcıları tarafından hâlâ takdir ediliyor ve bu modeller, ikinci el pazarda yüksek talep görüyor.

Sonuç: Tofaş Kuş Serisi'nin Kalıcı Mirası

Tofaş Kuş Serisi, üretimden kalkmış olmasına karşın, hâlâ Türk otomobil piyasasında ve halkın gönlünde önemli bir yer tutuyor. Bu otomobillerin yarattığı etki, kuşkusuz gelecek nesiller tarafından da sürdürülecek bir otomotiv mirası olarak kalmaya devam edecek.

Türkiye yollarını aşındıran marka ve modeller;

Tofaş Şahin/Doğan/Kartal: 820.962

Toyota Corolla: 628.137

Renault 12-Toros: 553.164

Renault Megane: 538.121

Renault Clio: 535.718

Fiat Egea: 510.676

Opel Astra: 448.849

Ford Focus: 398.781

Renault Symbol: 381.708

Renault R9-Broadway: 351.18