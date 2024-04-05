İzzet Baysal Vakfı'nın yeni aile sağlığı merkezini Vali Erkan Kılıç ziyaret eetti

İzzet Baysal Vakfı'ndan Anlamlı Hizmet

Vali Erkan Kılıç'ın, İzzet Baysal Vakfı'nın öncülüğünde Kılıçarslan Mahallesi'ne kazandırılan ve 1 Nisan 2024'te hizmet vermeye başlayan Merkez İzzet Baysal Aile Sağlığı Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyaret, bölge halkı için umut verici bir gelişme olarak nitelendiriliyor. Bu yeni sağlık kuruluşu, Vakfın ilimize sunduğu 147. eser olma özelliğini taşıyor ve modern sağlık hizmetlerini mahalle sakinlerinin ayağına getiriyor.

Vali Kılıç'tan İzzet Baysal Vakfı'na Övgü

Ziyareti sırasında Aile Sağlığı Merkezi hakkında ayrıntılı bilgiler alan Vali Kılıç, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal ve vakfın yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini iletti. Vali, sağlık merkezinin bölge halkına sağladığı hizmetlerin önemine vurgu yaparak, vakfın sağlık alanındaki katkılarının takdire şayan olduğunu belirtti.

Kılıçarslan Mahallesi'nde Yeni Dönem

Kılıçarslan Mahallesi Merkez İzzet Baysal Aile Sağlığı Merkezi, geniş hizmet yelpazesi ile dikkat çekiyor. Aile sağlığı merkezinin, gerek acil sağlık ihtiyaçları gerekse rutin sağlık kontrolleri için vatandaşlara kapsamlı hizmetler sunması bekleniyor. Aşılamadan kronik hastalık yönetimine, anne ve çocuk sağlığından yaşlı bakımına kadar birçok alanda hizmet verecek olan merkez, sağlık alanında bölgesel bir dönüm noktası olma potansiyeline sahip.

İzzet Baysal Vakfı'nın desteği ve Vali Kılıç'ın ilgisiyle hayata geçirilen bu proje, Kılıçarslan Mahallesi'nin sağlık altyapısını güçlendiriyor. Merkez, modern tıbbi donanımı ve alanında uzman sağlık personeli ile mahalle sakinlerine kaliteli ve ulaşılabilir sağlık hizmetleri sunmayı amaçlıyor. Bu gelişme, bölge halkının sağlık hizmetlerine erişiminde önemli bir iyileşme olarak değerlendiriliyor ve İzzet Baysal Vakfı'nın topluma olan katkılarının bir yansıması olarak görülüyor.