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Dev operasyonda Bolu’da da 15 kişi yakalandı

Bolu, "Çember-16" operasyonu kapsamında Türkiye genelindeki büyük güvenlik harekatının önemli bir parçası oldu. 4 gün süren ve 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, Bolu'da 15 aranan şahıs adaletin önüne çıkarıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın vurguladığı gibi, halkın huzuru için hiçbir firariye sokaklarımızda yer yok…

Arzu Sarı
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Dev operasyonda Bolu’da da 15 kişi yakalandı mask
Dev operasyonda Bolu’da da 15 kişi yakalandı
Dev operasyonda Bolu’da da 15 kişi yakalandı
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Bolu'da güvenlik operasyonunun detayları

Bolu, "Çember-16" operasyonuyla Türkiye'nin dört bir yanında yankı uyandıran bir güvenlik başarısına ev sahipliği yaptı. 19 farklı mekanda düzenlenen baskınlarla, arama kaydı bulunan 15 kişi gözaltına alındı, Bolu'nun güvenliği için önemli bir adım atıldı.

Dev operasyonda Bolu’da da 15 kişi yakalandı

Operasyonun geniş çapı ve hedefleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını paylaşarak, 0-5 yıl arasında aranan 2 bin 45 şahıs, 5-10 yıl arasında aranan 9 şahıs ve 10 yıl üzerinde aranan 12 şahıs olmak üzere toplamda 2 bin 66 firarinin yakalandığını açıkladı. Bolu'da ise bu operasyonlar neticesinde 15 şahıs adalet önüne çıkarıldı.

Suç dağılımı ve yakalama yöntemleri

Operasyonlar sırasında hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, adam öldürme, cinsel suçlar, narkotik suçları, terör ve kaçakçılık gibi çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı. Bolu'da gerçekleştirilen operasyonlarda, yol aramaları, ev ve iş yerleri baskınları, kimlik kontrolleri gibi yöntemler kullanıldı.

Dev operasyonda Bolu’da da 15 kişi yakalandı

Bolu'da yakalananların durumu

Bolu genelinde yakalanan 15 şahsın, 8'i jandarma, 7'si polis bölgesinde olmak üzere gözaltına alındı. Bu şahısların toplamda 120 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor, bu da operasyonun önemini ve etkinliğini gösteriyor.

Bolu'da huzur ve güvenlik

Operasyon, Bolu'da huzur ve güvenliğin sağlanması adına önemli bir adım oldu. İçişleri Bakanı'nın vurguladığı gibi, halkın huzuru için yapılan bu çalışmalar, firari suçluların adalet önüne çıkarılmasını sağladı.

Bolu'da adaletin zaferi

"Çember-16" operasyonları, Bolu'da adaletin zaferini simgeliyor. Bu operasyonlarla birlikte, suçluların sokaklarımızda serbestçe dolaşmasına izin verilmeyeceği mesajı güçlü bir şekilde verildi. Bolu, bu operasyonlarla birlikte daha güvenli bir şehir haline geldi.

# türkiye, jandarma, polis

05 Nis 2024 - 13:30 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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