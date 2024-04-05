- Gündem

2024 Yerel Seçimleri Bolu Merkez Mahalle Muhtarları belli oldu

2024 Yerel Seçimleri sonuçlandı. Buna göre 2024 Bolu Merkez Mahalle Muhtarları isimleri belli oldu. Bolulular ikamet ettikleri mahallelere kimin muhtar seçildiğini merak ediyor. 2024 Yerel seçimleri muhtarlar listesi haberimizde…

Arzu Sarı
Arzu Sarı Tüm Haberleri
2024 Yerel Seçimleri Bolu Merkez Mahalle Muhtarları belli oldu mask
2024 Yerel Seçimleri Bolu Merkez Mahalle Muhtarları belli oldu
2024 Yerel Seçimleri Bolu Merkez Mahalle Muhtarları belli oldu
+1
Haber albümü için resme tıklayın

2024 Yerel Seçimleri Bolu Merkez Mahalle Muhtarları isimleri belli oldu. Buna göre 2024 Bolu Merkez’de bulunan 43 mahalle muhtarının listesi şöyle:

Akpınar Mahallesi- Mustafa Şengüleç

Aktaş Mahallesi- İsmail Usta

Alpağut Mahallesi- Sema Bostancı

Alpağutbey Mahallesi- Mustafa Güler

Aşağısoku Mahallesi- Abdullah Aktaş

Bahçelievler Mahallesi- Selma Hancıoğlu

2024 Yerel Seçimleri Bolu Merkez Mahalle Muhtarları belli oldu

Beşkavaklar Mahallesi- Mehmet Eymür

Borazanlar Mahallesi- Arda Kıyasoğlu

Büyük Camii Mahallesi Yusuf Ahmet Akduman

Çakmaklar Mahallesi- İsmail Candan

Çıkınlar Mahallesi- Bülent Can

Civril Mahallesi- İsmail Yaman

Dağkent Mahallesi- Muammer Özkan

Dodurga Mahallesi- Sabri Şenel

Gölyüzü Mahallesi- Oğuz Can2024 Yerel Seçimleri Bolu Merkez Mahalle Muhtarları belli oldu

İhsaniye Mahallesi- Barış Çeker

İzzet Baysal Mahallesi- Erkan Mutlu

Karacaağaç Mahallesi- Kamil Pekyaman

Karaçayır Mahallesi- Cengiz Aydoğan

Karaköy Mahallesi- Fatih Mülayim

Karamanlı Mahallesi- Tolga Berk toktamış

Kasaplar Mahallesi- Burhan cahit Eşit

Kılıçarslan Mahallesi- Volkan Türk

Köroğlu Mahallesi Uğur Çalışır

Kuruçay Mahallesi- Mehmet Epçim

Küçükberk Mahallesi- Sabahattin Aksoy

Kültür Mahallesi- Cengiz Bulut

Kürkçüler Mahallesi- İbrahim Özalp

Ovadüzü Mahallesi- Sedat Öztürk

Paşaköy Mahallesi- İsmail Çimen

Sağlık Mahallesi- Murat Çakır

Salıbeyler Mahallesi- Mehmet Karaman

Sandallar Mahallesi- Niyazi teke

Sarıcalar Mahallesi- Hüseyin yıldırımer2024 Yerel Seçimleri Bolu Merkez Mahalle Muhtarları belli oldu

Semerkant Mahallesi- Enver Tunç

Seyit Mahallesi- Fatih Şakar

Sümer Mahallesi- Nurettin Gündüz

Tabaklar Mahallesi- Sedat Atlan

Tepecik Mahallesi- Mehmet Çetin

Umutkent Mahallesi- Nuray Akmaz

Yaşamkent Mahallesi- Derya Akkaş Bayar

Yeni Mahalle- Satılmış Güney

Yukarısoku Mahallesi İsmail Keskin

# 2024 Yerel Seçimleri

05 Nis 2024 - 14:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL