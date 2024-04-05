2024 Yerel Seçimleri Bolu Merkez Mahalle Muhtarları belli oldu

2024 Yerel Seçimleri Bolu Merkez Mahalle Muhtarları isimleri belli oldu. Buna göre 2024 Bolu Merkez’de bulunan 43 mahalle muhtarının listesi şöyle:
Akpınar Mahallesi- Mustafa Şengüleç
Aktaş Mahallesi- İsmail Usta
Alpağut Mahallesi- Sema Bostancı
Alpağutbey Mahallesi- Mustafa Güler
Aşağısoku Mahallesi- Abdullah Aktaş
Bahçelievler Mahallesi- Selma Hancıoğlu
Beşkavaklar Mahallesi- Mehmet Eymür
Borazanlar Mahallesi- Arda Kıyasoğlu
Büyük Camii Mahallesi Yusuf Ahmet Akduman
Çakmaklar Mahallesi- İsmail Candan
Çıkınlar Mahallesi- Bülent Can
Civril Mahallesi- İsmail Yaman
Dağkent Mahallesi- Muammer Özkan
Dodurga Mahallesi- Sabri Şenel
Gölyüzü Mahallesi- Oğuz Can
İhsaniye Mahallesi- Barış Çeker
İzzet Baysal Mahallesi- Erkan Mutlu
Karacaağaç Mahallesi- Kamil Pekyaman
Karaçayır Mahallesi- Cengiz Aydoğan
Karaköy Mahallesi- Fatih Mülayim
Karamanlı Mahallesi- Tolga Berk toktamış
Kasaplar Mahallesi- Burhan cahit Eşit
Kılıçarslan Mahallesi- Volkan Türk
Köroğlu Mahallesi Uğur Çalışır
Kuruçay Mahallesi- Mehmet Epçim
Küçükberk Mahallesi- Sabahattin Aksoy
Kültür Mahallesi- Cengiz Bulut
Kürkçüler Mahallesi- İbrahim Özalp
Ovadüzü Mahallesi- Sedat Öztürk
Paşaköy Mahallesi- İsmail Çimen
Sağlık Mahallesi- Murat Çakır
Salıbeyler Mahallesi- Mehmet Karaman
Sandallar Mahallesi- Niyazi teke
Sarıcalar Mahallesi- Hüseyin yıldırımer
Semerkant Mahallesi- Enver Tunç
Seyit Mahallesi- Fatih Şakar
Sümer Mahallesi- Nurettin Gündüz
Tabaklar Mahallesi- Sedat Atlan
Tepecik Mahallesi- Mehmet Çetin
Umutkent Mahallesi- Nuray Akmaz
Yaşamkent Mahallesi- Derya Akkaş Bayar
Yeni Mahalle- Satılmış Güney
Yukarısoku Mahallesi İsmail Keskin
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.