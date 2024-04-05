05 Nis 2024 - 14:00 - Gündem

2024 Yerel Seçimleri Bolu Merkez Mahalle Muhtarları belli oldu

2024 Yerel Seçimleri sonuçlandı. Buna göre 2024 Bolu Merkez Mahalle Muhtarları isimleri belli oldu. Bolulular ikamet ettikleri mahallelere kimin muhtar seçildiğini merak ediyor. 2024 Yerel seçimleri muhtarlar listesi haberimizde…