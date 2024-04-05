CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, seçim zaferi için Bolu halkına teşekkür

Bolu'da seçim zaferi coşkusu

Bolu, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında zaferin coşkusunu yaşıyor. CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, seçim sonuçlarının Bolu için ne anlama geldiğini "Kazanan Bolu, kazanan demokrasi" sözleriyle özetledi ve halka minnettarlığını ifade etti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, halkın %53 gibi güçlü bir oranla desteğini alarak görevine devam ediyor. Zafer, Bolu Belediyesi önünde, geniş katılımlı bir kutlama ile taçlandırıldı.

Emek veren herkese teşekkür

Seçim sürecindeki emek ve çabalar için Çetin Uç, tüm katılımcılara teşekkür etti. Aylarca süren çalışmaların, Bolu'nun geleceği için olduğunu ve elde edilen başarının tüm emek verenlerin başarısı olduğunu vurguladı.

Bolu için yeni bir başlangıç

Çetin Uç, Bolu halkının gösterdiği teveccühün farkında olduklarını ve önümüzdeki dönemde Bolu için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Yenilik ve değişim döneminin Bolu için başladığını ve usulsüzlüklere karşı itirazların sürdüğünü ifade etti.

Siyasi rakiplere saygı ve teşekkür

Seçim sürecinde emek veren tüm siyasi partilere ve adaylara teşekkür eden Uç, bu sürecin bir demokrasi yarışı olduğunu ve Bolu halkının iradesinin sandıkta tecelli ettiğini belirtti.

Çetin Uç'un mesajları, Bolu'da demokrasinin güçlendiğini ve seçimlerin Bolu için yeni ufuklar açtığını gösteriyor. Yeni dönemde, Bolu'nun daha yaşanabilir ve huzurlu bir şehir olması için süren çalışmalar, umut ve demokrasiyi pekiştiriyor.