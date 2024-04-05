- Gündem

CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, seçim zaferi için Bolu halkına teşekkür

Bolu, 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından demokrasi şölenine sahne oldu. CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, Bolu halkına teşekkürlerini sunarken, demokrasinin zaferini ve Tanju Özcan'ın güven tazelemesini kutladı. Yeni dönemde Bolu için büyük hedefler ve demokrasi vurgusuyla ilerleyeceklerini belirtti.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, seçim zaferi için Bolu halkına teşekkür mask
CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, seçim zaferi için Bolu halkına teşekkür
CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, seçim zaferi için Bolu halkına teşekkür
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Bolu'da seçim zaferi coşkusu

Bolu, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında zaferin coşkusunu yaşıyor. CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, seçim sonuçlarının Bolu için ne anlama geldiğini "Kazanan Bolu, kazanan demokrasi" sözleriyle özetledi ve halka minnettarlığını ifade etti.

CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, seçim zaferi için Bolu halkına teşekkür

Belediye Başkanı Tanju Özcan'a güçlü destek

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, halkın %53 gibi güçlü bir oranla desteğini alarak görevine devam ediyor. Zafer, Bolu Belediyesi önünde, geniş katılımlı bir kutlama ile taçlandırıldı.

CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, seçim zaferi için Bolu halkına teşekkür

Emek veren herkese teşekkür

Seçim sürecindeki emek ve çabalar için Çetin Uç, tüm katılımcılara teşekkür etti. Aylarca süren çalışmaların, Bolu'nun geleceği için olduğunu ve elde edilen başarının tüm emek verenlerin başarısı olduğunu vurguladı.

Bolu için yeni bir başlangıç

Çetin Uç, Bolu halkının gösterdiği teveccühün farkında olduklarını ve önümüzdeki dönemde Bolu için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Yenilik ve değişim döneminin Bolu için başladığını ve usulsüzlüklere karşı itirazların sürdüğünü ifade etti.CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, seçim zaferi için Bolu halkına teşekkür

Siyasi rakiplere saygı ve teşekkür

Seçim sürecinde emek veren tüm siyasi partilere ve adaylara teşekkür eden Uç, bu sürecin bir demokrasi yarışı olduğunu ve Bolu halkının iradesinin sandıkta tecelli ettiğini belirtti.

Çetin Uç'un mesajları, Bolu'da demokrasinin güçlendiğini ve seçimlerin Bolu için yeni ufuklar açtığını gösteriyor. Yeni dönemde, Bolu'nun daha yaşanabilir ve huzurlu bir şehir olması için süren çalışmalar, umut ve demokrasiyi pekiştiriyor.

# belediye, seçim, chp, tanju özcan, bolu belediyesi, bolu belediye başkanı

05 Nis 2024 - 14:30 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL