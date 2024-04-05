2024 Yerel Seçimleri Bolu’nun 4 yapraklı yoncası

2024 Yerel Seçimleri Bolu Merkez Mahalle Muhtarları arasında bulunan 4 mahallenin muhtarı yeni dönemlerinde mahallelerine umut vadediyor.

Bolu Merkez ilçenin 4 kadın muhtarı olarak büyük bir çalışma azmiyle dolu olan muhtarlar, önümüzdeki dönemde mahallelerinin tüm ihtiyaçlarını belediye ile direkt iletişim haline gelerek çözmeyi hedefliyor.

Bostancı’nın 2. dönemi

Alpağut Mahallesi Muhtarı Sema Bostancı, mahallenin yıllardır muhtarlığını yapan İlhan Çalışkan’ı yenerek devraldığı muhtarlığını bu dönem de sürdürecek. Bostancı, Gölyüzü Mahallesi’nde doğdu, 18 yaşında devlet memuru oldu. Emekli olduktan bir süre sonra 31 Mart 2029 Yerel Seçimlerinde Alpağut Mahallesi muhtarlığını kazanana Bostancı’nın en büyük destekçisi ise oğlu.

Hancıoğlu 2004’ten bu yana muhtar

Bahçelievler Muhtarı Selma Hancıoğlu, 2000 yılında bankacılıktan emekli olduktan sonra ilk kez 2004’te muhtarlığa aday oldu. 2004 yılındaki ilk seçimde 5 adayla yarıştı ve muhtar seçildi. 2009 yılı seçimlerinde de ikinci kez muhtar seçildim. Hancıoğlu en son 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri ile bu başarısını taçlandırdı.

Akmaz’ın 2. dönemi

Umutkent Mahallesi Muhtarı Nuray Akmaz, ilk kez 31 Mart Yerel Seçimlerinde muhtar adayı oldu. 2 çocuk annesi Akmaz, eşinin ve arkadaşlarının destekleriyle seçimlerden başarıyla çıkarak Umutkent Mahallesinin yeni muhtarı olmayı başardı. Akmaz, başarısına 31 mart 2024 Yerel Seçimlerinde yenisini ekledi ve tekrar muhtar seçildi.

Bayar’ın ilk dönemi

Bolu merkez ilçe Yaşamkent Mahallesi’nde ikamet eden Derya Akkaş Bayar da muhtar adayı olarak mahalleyi yönetmeye talip oldu. Bu dönem ilk dönemi olan Bayar’ın hedefi diğer kadın muhtarlar gibi mahalleyi çiçek gibi yapmak. Bolu’nun 4 yapraklı yoncası kadın muhtarlar diğer mahalle muhtarlarına örnek olacağa benziyor…

2019 yerel seçimlerinde merkezde bulunan 43 mahalle muhtarından 3’ü kadınken 2024 seçimleri sonrası kadın muhtar sayısı 4 oldu. Başarılı çalışmaları ile göz dolduran kadın muhtarlarımızdan bu dönemde mahallerinden çok ses getirecek çalışmalar yürütmeleri bekleniyor.