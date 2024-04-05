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2024 Yerel Seçimleri Bolu’nun 4 yapraklı yoncası

2024 Yerel Seçimlerinde Bolu Merkez ilçenin 43 mahalle içerisinde sandıktan çıkan 4 kadın muhtarı Bolu’nun dört yapraklı yoncası oldu. Alpağut Mahallesi Muhtarı Sema Bostancı, Bahçelievler Muhtarı Selma Hancıoğlu, Umutkent mahallesi Muhtarı Nuray Akmaz ve Yaşamkent Mahallesi Muhtarı Derya Akkaş Bayar’ın mahalleleri çiçek bahçesi gibi şenlenecek…

Arzu Sarı
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2024 Yerel Seçimleri Bolu’nun 4 yapraklı yoncası mask
2024 Yerel Seçimleri Bolu’nun 4 yapraklı yoncası
2024 Yerel Seçimleri Bolu’nun 4 yapraklı yoncası
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2024 Yerel Seçimleri Bolu Merkez Mahalle Muhtarları arasında bulunan 4 mahallenin muhtarı yeni dönemlerinde mahallelerine umut vadediyor.

Bolu Merkez ilçenin 4 kadın muhtarı olarak büyük bir çalışma azmiyle dolu olan muhtarlar, önümüzdeki dönemde mahallelerinin tüm ihtiyaçlarını belediye ile direkt iletişim haline gelerek çözmeyi hedefliyor.

Bostancı’nın 2. dönemi

Alpağut Mahallesi Muhtarı Sema Bostancı, mahallenin yıllardır muhtarlığını yapan İlhan Çalışkan’ı yenerek devraldığı muhtarlığını bu dönem de sürdürecek. Bostancı, Gölyüzü Mahallesi’nde doğdu, 18 yaşında devlet memuru oldu. Emekli olduktan bir süre sonra 31 Mart 2029 Yerel Seçimlerinde Alpağut Mahallesi muhtarlığını kazanana Bostancı’nın en büyük destekçisi ise oğlu.

2024 Yerel Seçimleri Bolu’nun 4 yapraklı yoncası

Hancıoğlu 2004’ten bu yana muhtar

Bahçelievler Muhtarı Selma Hancıoğlu, 2000 yılında bankacılıktan emekli olduktan sonra ilk kez 2004’te muhtarlığa aday oldu. 2004 yılındaki ilk seçimde 5 adayla yarıştı ve muhtar seçildi. 2009 yılı seçimlerinde de ikinci kez muhtar seçildim. Hancıoğlu en son 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri ile bu başarısını taçlandırdı.

2024 Yerel Seçimleri Bolu’nun 4 yapraklı yoncası

Akmaz’ın 2. dönemi

Umutkent Mahallesi Muhtarı Nuray Akmaz, ilk kez 31 Mart Yerel Seçimlerinde muhtar adayı oldu. 2 çocuk annesi Akmaz, eşinin ve arkadaşlarının destekleriyle seçimlerden başarıyla çıkarak Umutkent Mahallesinin yeni muhtarı olmayı başardı. Akmaz, başarısına 31 mart 2024 Yerel Seçimlerinde yenisini ekledi ve tekrar muhtar seçildi.2024 Yerel Seçimleri Bolu’nun 4 yapraklı yoncası

Bayar’ın ilk dönemi

Bolu merkez ilçe Yaşamkent Mahallesi’nde ikamet eden Derya Akkaş Bayar da muhtar adayı olarak mahalleyi yönetmeye talip oldu. Bu dönem ilk dönemi olan Bayar’ın hedefi diğer kadın muhtarlar gibi mahalleyi çiçek gibi yapmak. Bolu’nun 4 yapraklı yoncası kadın muhtarlar diğer mahalle muhtarlarına örnek olacağa benziyor…2024 Yerel Seçimleri Bolu’nun 4 yapraklı yoncası

2019 yerel seçimlerinde merkezde bulunan 43 mahalle muhtarından 3’ü kadınken 2024 seçimleri sonrası kadın muhtar sayısı 4 oldu. Başarılı çalışmaları ile göz dolduran kadın muhtarlarımızdan bu dönemde mahallerinden çok ses getirecek çalışmalar yürütmeleri bekleniyor.

# belediye, emekli, 2024 Yerel Seçimleri, çocuk

05 Nis 2024 - 14:30 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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