Boluspor 5 maç sonra kaybetti

Trendyol 1. Lig'in nefes kesen 28. haftasında Boluspor, kritik bir virajı dönemedi. Bolu Atatürk Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı mücadelede, kırmızı-beyazlılar, ligin güçlü ekiplerinden Gençlerbirliği karşısında hayal kırıklığı yaşadı. İlk yarıda tarafların gol yollarında sessiz kaldığı karşılaşma, ikinci yarıda Gençlerbirliği'nin üstünlüğü ile sonuçlandı. Boluspor'un geç golü maçın kaderini değiştirmeye yetmedi ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldılar.

Boluspor'un play-off mücadelesine darbe

Sezonun sonuna doğru yaklaşırken, her puanın altın değerinde olduğu ligde Boluspor, önemli bir avantajı tepti. Bu yenilgiyle birlikte Boluspor, 7. sıradaki play-off hattının altına düşerek 9. sıraya geriledi. Bitime 6 maç kala, kırmızı-beyazlıların hedefi tekrar play-off hattına girerek, üst sıraları zorlamak.

"Kolay kaybetmemeliydik"

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, maçın ardından yaptığı açıklamada, takımın performansından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Koşukavak, "Bu kadar kolay kaybetmememiz gerekiyordu. Play-off barajının altına düştük. Kalan maçlarda ne gerekiyorsa yaparak, tekrar yarışın içinde olacağız. Elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Boluspor'un 4 ay sonra ilk yenilgisi

Boluspor, Gençlerbirliği karşısında aldığı yenilgiyle, Aralık 2023'ten bu yana süregelen iç sahadaki yenilmezlik serisine son verdi. Bu süreçte Manisa FK, Bandırmaspor, Erzurumspor FK ve Giresunspor'a karşı zaferler elde eden Boluspor, Kocaelispor ile de berabere kalmıştı. Bolu temsilcisi, bu yenilgiyle birlikte 4 ay sonra kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Yeniden ayağa kalkma planı

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın, takımını tekrar ligde üst sıralara taşıyabilmek için oyuncularıyla kritik bir toplantı yapacağı belirtiliyor. Kalan maçlarda maksimum puan hedefleyen Boluspor, play-off yolunda umutlarını taze tutmayı amaçlıyor.