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Gerede'de emlak yatırımı hareketleniyor

Bolu'nun Gerede ilçesinde, Bolu İl Özel İdaresi tarafından sunulan 8 konut ve 4 iş yerinin ihale ile satışı, yatırımcılara benzersiz bir fırsat sunuyor. 30 Nisan'da gerçekleşecek ihale, her bütçeye uygun fiyatlarla dikkat çekiyor

Sadiye Dura
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Gerede'de emlak yatırımı hareketleniyor mask
Gerede'de emlak yatırımı hareketleniyor
Gerede'de emlak yatırımı hareketleniyor
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Gerede'de yatırım fırsatları genişliyor

Bolu'nun değerli ilçesi Gerede, emlak piyasasında yatırımcılara yeni kapılar açıyor. Bolu İl Özel İdaresi'nin mülkiyetindeki 12 değerli taşınmaz, yaklaşan ihale ile yatırımcıların ilgisine sunuluyor.

Gerede'de emlak yatırımı hareketleniyor

İhalede satışa sunulan mülkler

Gerede'nin Seviler Mahallesi'nde, Atatürk Bulvarı'nda konumlanan 8 mesken ve 4 dükkan, 30 Nisan'da düzenlenecek olan ihale ile yeni sahiplerini arıyor. Bu mülkler, hem yaşam hem de iş alanı olarak değerlendirilebilir.Gerede'de emlak yatırımı hareketleniyor

Fiyatlar ve mülk büyüklükleri

İhale kapsamında satışa sunulan mülkler, 48 ile 124 metrekare arasında değişen büyüklüklerde. Fiyat aralıkları ise 1 milyon TL'den başlayıp, 8 milyon 400 bin TL'ye kadar yükseliyor, bu da çeşitli bütçelere hitap eden bir yelpaze sunuyor.Gerede'de emlak yatırımı hareketleniyor

Bölge ekonomisine katkı ve yatırım imkanı

Bu ihale, Gerede ve genel olarak Bolu bölgesinin ekonomisine önemli bir katkı sağlama potansiyeline sahip. İlçenin stratejik konumu ve mülklerin cazip fiyatları, yatırımcılar için ideal koşulları oluşturuyor.Gerede'de emlak yatırımı hareketleniyor

Gerede'de yeni bir yaşam ve iş alanı

İhale ile satın alınacak konut ve iş yerleri, yeni sahiplerine Gerede'nin tarihi ve doğal güzellikleri içinde bir yaşam ve iş kurma fırsatı sunuyor. Bu, hem bireysel yatırımcılar hem de bölge halkı için yeni bir başlangıç anlamına geliyor.

# nisan, fiyatlar, gerede

05 Nis 2024 - 15:00 - Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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