Gerede'de emlak yatırımı hareketleniyor

Gerede'de yatırım fırsatları genişliyor

Bolu'nun değerli ilçesi Gerede, emlak piyasasında yatırımcılara yeni kapılar açıyor. Bolu İl Özel İdaresi'nin mülkiyetindeki 12 değerli taşınmaz, yaklaşan ihale ile yatırımcıların ilgisine sunuluyor.

İhalede satışa sunulan mülkler

Gerede'nin Seviler Mahallesi'nde, Atatürk Bulvarı'nda konumlanan 8 mesken ve 4 dükkan, 30 Nisan'da düzenlenecek olan ihale ile yeni sahiplerini arıyor. Bu mülkler, hem yaşam hem de iş alanı olarak değerlendirilebilir.

Fiyatlar ve mülk büyüklükleri

İhale kapsamında satışa sunulan mülkler, 48 ile 124 metrekare arasında değişen büyüklüklerde. Fiyat aralıkları ise 1 milyon TL'den başlayıp, 8 milyon 400 bin TL'ye kadar yükseliyor, bu da çeşitli bütçelere hitap eden bir yelpaze sunuyor.

Bölge ekonomisine katkı ve yatırım imkanı

Bu ihale, Gerede ve genel olarak Bolu bölgesinin ekonomisine önemli bir katkı sağlama potansiyeline sahip. İlçenin stratejik konumu ve mülklerin cazip fiyatları, yatırımcılar için ideal koşulları oluşturuyor.

Gerede'de yeni bir yaşam ve iş alanı

İhale ile satın alınacak konut ve iş yerleri, yeni sahiplerine Gerede'nin tarihi ve doğal güzellikleri içinde bir yaşam ve iş kurma fırsatı sunuyor. Bu, hem bireysel yatırımcılar hem de bölge halkı için yeni bir başlangıç anlamına geliyor.