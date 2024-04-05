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Zavallı tilkicik, rızkını Japon Pazarı’nda aradı

Bolu’nun bitişikteki komşusu Düzce'de Aç Tilkinin Sıra Dışı Mağaza Ziyareti görenleri hüzünlendirdi. Japon pazarına giren aç bir tilki, yiyecek arayışı sırasında güvenlik kamerasına yakalandı. Bu unutulmaz ziyaret, hem işletme sahipleri hem de müşteriler için sürpriz bir an oldu.

Sadiye Dura
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Zavallı tilkicik, rızkını Japon Pazarı’nda aradı mask
Zavallı tilkicik, rızkını Japon Pazarı’nda aradı
Zavallı tilkicik, rızkını Japon Pazarı’nda aradı
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Düzce'nin konuşulan misafiri aç tilki

Düzce'nin sakin bir akşamında, aç bir tilki yerel bir Japon pazarına girerek herkesi şaşkına çevirdi. Yiyecek arayışındaki bu zeki hayvan, hem merak uyandırdı hem de işletme sahipleri ile müşteriler arasında neşeli bir sohbete neden oldu. Bu olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedilerek sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Zavallı tilkicik, rızkını Japon Pazarı’nda aradı

Tilkinin mağaza ziyareti

Mağazadakiler, ilk başta dükkanın yeni bir misafiri sanılan tilkiyi fark ettiğinde şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ziyaretçinin bir kedi değil, tilki olduğunun anlaşılmasıyla birlikte, bu sıra dışı olay daha da ilgi çekici hale geldi. Tilki, ani sesler üzerine ne yapacağını şaşırarak mağazayı terk etti.

Zavallı tilkicik, rızkını Japon Pazarı’nda aradı

Güvenlik kamerasının yakaladığı anlar

Düzce'de yaşanan bu beklenmedik ziyaret, iş yerinin güvenlik kamerası sayesinde detaylı bir şekilde kayıt altına alındı. Kameralar, tilkinin mağaza içinde dolaştığı ve çevreyi keşfettiği anları, bir sonraki sürpriz ziyaretçiyi bekleyenler için unutulmaz bir anıya dönüştürdü.

İşletme sahibinin gözünden tilki macerası

Osman Durdu, iftar sonrası yaşanan bu ilginç olayı anlatırken, tilkinin dükkan içinde sergilediği davranışları "Bizim için güzel bir anı oldu" şeklinde özetledi. Durdu, mağazasına sık sık kedi ve köpeklerin uğradığını ve onlara mama verdiklerini belirtti; fakat tilkinin ziyareti, kendileri için tamamen yeni ve sürpriz bir deneyimdi.Zavallı tilkicik, rızkını Japon Pazarı’nda aradı

Mağaza sahiplerinin ve müşterilerin tepkisi

Tilki, dükkan sahipleri ve müşterilerin seslerini duyduktan sonra mağazayı hızla terk etti. Bu olay, orada bulunan herkes için eşsiz ve unutulmaz bir an olarak hafızalarda kaldı.

Güvenlik kamerasının rolü

Güvenlik kamerasının kaydettiği bu görüntüler, tilkinin mağaza içindeki hareketlerini ve işletmeye nasıl giriş yaptığını gözler önüne serdi. Bu görüntüler, sadece yerel değil, sosyal medyada da büyük ilgi ve beğeni topladı.

# iftar, düzce, ziyaret

05 Nis 2024 - 16:00 - Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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