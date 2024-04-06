Teksas'ta insana bulaşan ikinci kuş gribi vakası kaydedildi

ABD'nin Teksas eyaletinde, ender rastlanan bir sağlık durumu olarak, bir kişide kuş gribi tespit edildi. Teksas Eyalet Sağlık Hizmetleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu vak'ın, ABD'de bir kişide tanımlanan ikinci kuş gribi vakası olduğu belirtildi. Hastanın, kuş gribi ile enfekte olduğu tahmin edilen ineklerle temas ettikten sonra hastalandığı ifade edildi.

Kuş gribi virüsleri ve insanlara bulaşma riski

Kuş gribi virüsleri genellikle insandan insana bulaşmazken, bu durumun genel halk için düşük bir risk oluşturduğu ancak kuş gribi A(H5N1) virüsü taşıyan hayvanlarla yakın temasta bulunan kişiler için enfeksiyon riskinin daha yüksek olduğu vurgulandı. Yetkililer, kuş gribi tespit edilen ineklerin karantina altına alındığını ve iki ila üç hafta içerisinde iyileşebileceğini belirtti.

ABD'de kuş gribi vakaları ve önceki olaylar

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), ülkede ilk tespit edilen kuş gribi vakasının 2022 yılında Kolorado eyaletinde olduğunu açıkladı. A(H5N1) virüsleri dahil olmak üzere kuş gribi A virüsleri ile insan enfeksiyonlarının nadir görüldüğü, ancak dünya çapında tek tük de olsa vakaların rapor edildiği ifade edildi.

Kuş gribinden kaynaklanan insan hastalıkları

H5N1 kuş gribi virüsünden kaynaklanan insan hastalıklarının, hafif semptomlardan (göz enfeksiyonu, üst solunum semptomları) ölümle sonuçlanan ciddi hastalıklara (zatürre) kadar değişebildiği belirtiliyor. Bu durum, kuş gribi virüslerinin insan sağlığı üzerindeki potansiyel etkilerini gözler önüne seriyor.