Türkiye'nin doğum alanındaki en büyük buluşması Bolu’da gerçekleşecek!

25-28 Nisan: Doğum Profesyonelleri Bolu'da Buluşuyor
Türkiye'de doğum konusunda en kapsamlı bilimsel toplantı olarak kabul edilen Uluslararası Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi'nin yedincisi, 25-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Doğum, gebelik ve lohusalık konularında uzmanlaşmış sağlık profesyonellerini bir araya getiren bu etkinlik, alanında Türkiye'nin önde gelen bilimsel derneklerinin desteği ile düzenleniyor.
Uluslararası Katılım ve Bilimsel Paylaşım
Dört gün sürecek olan etkinlikte, perinatoloji, doğum hekimliği, hemşirelik ve daha birçok alandan toplam 148 bilim insanı, uluslararası katılımcılarla birlikte deneyimlerini paylaşacak. Kongre başkanı Prof. Dr. Aydan Biri, akademisyenler ve saha deneyimi olan profesyonellerin bir araya geldiği bir bilimsel program hazırladıklarını belirtti. Biri, doğumun artık ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekerek, sağlık politikalarında ve doğum eğitiminde yaşanan sorunlara işaret etti.
Doğumda Multidisipliner Yaklaşımın Önemi
Kongre, doğum sürecinin sadece hekimlerin değil, ebelerin ve diğer sağlık çalışanlarının da aktif rol aldığı bir ekip işi olduğunu vurgulamayı amaçlıyor. Prof. Dr. Aydan Biri, tüm doğum ekibinin birlikte çalışmasının vajinal doğum oranlarını artıracağını ve anne adaylarının bu süreci daha huzurlu geçireceğini ifade etti.
Sosyal Program ve Kayıt Bilgileri
Kongre, katılımcıların mesleki streslerden arınmalarını sağlayacak öğretici, dinlendirici ve eğlenceli bir sosyal program da sunuyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.