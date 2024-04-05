Türkiye'nin doğum alanındaki en büyük buluşması Bolu’da gerçekleşecek!

25-28 Nisan: Doğum Profesyonelleri Bolu'da Buluşuyor

Türkiye'de doğum konusunda en kapsamlı bilimsel toplantı olarak kabul edilen Uluslararası Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi'nin yedincisi, 25-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Doğum, gebelik ve lohusalık konularında uzmanlaşmış sağlık profesyonellerini bir araya getiren bu etkinlik, alanında Türkiye'nin önde gelen bilimsel derneklerinin desteği ile düzenleniyor.

Uluslararası Katılım ve Bilimsel Paylaşım

Dört gün sürecek olan etkinlikte, perinatoloji, doğum hekimliği, hemşirelik ve daha birçok alandan toplam 148 bilim insanı, uluslararası katılımcılarla birlikte deneyimlerini paylaşacak. Kongre başkanı Prof. Dr. Aydan Biri, akademisyenler ve saha deneyimi olan profesyonellerin bir araya geldiği bir bilimsel program hazırladıklarını belirtti. Biri, doğumun artık ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekerek, sağlık politikalarında ve doğum eğitiminde yaşanan sorunlara işaret etti.

Doğumda Multidisipliner Yaklaşımın Önemi

Kongre, doğum sürecinin sadece hekimlerin değil, ebelerin ve diğer sağlık çalışanlarının da aktif rol aldığı bir ekip işi olduğunu vurgulamayı amaçlıyor. Prof. Dr. Aydan Biri, tüm doğum ekibinin birlikte çalışmasının vajinal doğum oranlarını artıracağını ve anne adaylarının bu süreci daha huzurlu geçireceğini ifade etti.

Sosyal Program ve Kayıt Bilgileri

Kongre, katılımcıların mesleki streslerden arınmalarını sağlayacak öğretici, dinlendirici ve eğlenceli bir sosyal program da sunuyor.