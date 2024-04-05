Bolu’dan Iğdır’a mera keyfi…

Meralarda yeniden canlanma zamanı

Türkiye'nin dört bir yanında, özellikle Bolu ve Karadeniz bölgesinde, baharın gelmesiyle birlikte meralar yeniden hayat buluyor. Iğdır ve Bitlis'teki hareketlenme, bu yeşil bölgede de devam ediyor, besiciler ve hayvanlar için yeni bir dönem başlıyor.

Bolu ve Karadeniz yeşilin her tonu burada

Bolu ve çevresi, baharın gelmesiyle birlikte, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların meralara çıkışını görmek için ideal yerlerden biri haline geliyor. Bölgenin zengin yeşilliği ve yüksek yaylaları, hayvanlar için mükemmel bir otlatma alanı sunuyor.

Doğu'dan Batı'ya meraların önemi

Iğdır'dan Bolu'ya, Türkiye'nin her köşesindeki besiciler, baharın gelmesiyle birlikte hayvanlarını doğal ortamlarına bırakmanın sevincini yaşıyor. Her iki bölgede de, hayvanlar doğanın sunduğu imkanlardan en iyi şekilde faydalanıyor.

Kışın zorluklarından baharın rahatlığına

Zorlu kış mevsiminin ardından, Bitlis'in Adilcevaz ilçesi gibi bölgelerdeki üreticiler, havaların ısınmasıyla büyük bir mutluluk yaşadı. Kış boyunca kapalı alanlarda beslenen hayvanlar, baharla birlikte meralara çıkarılarak doğal beslenme fırsatı buldu.

Besicilikte doğal beslenmenin mutluluğu

Iğdır, Bitlis, Bolu ve Karadeniz bölgesindeki besiciler, hayvanlarını meralara çıkarmanın verdiği mutluluğu yaşıyor. Bu sayede yem maliyetlerinden büyük ölçüde kurtulan besiciler, doğal beslenmenin hayvan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini vurguluyor.

Bolu ve Karadeniz'de bahar

Bolu ve Karadeniz bölgesindeki besiciler, baharın gelmesiyle birlikte hayvanlarını doğanın sunduğu bol yeşil alanlara çıkarıyor. Bu durum, hem hayvanların sağlığı için faydalı oluyor hem de bölgenin ekonomisine katkıda bulunuyor, gerçek bir bahar bereketi yaşanıyor.