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BAİBÜ öğrencileri iftarda buluştular!

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen iftar programı, onlarca öğrenciyi aynı sofrada buluşturdu. Bu özel geceye Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, BAİBÜ Rektörü Mustafa Alişarlı ve çok sayıda öğrenci katıldı.

İhlas Haber Ajansı
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BAİBÜ öğrencileri iftarda buluştular! mask
BAİBÜ öğrencileri iftarda buluştular!
BAİBÜ öğrencileri iftarda buluştular!
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İftar Sofrasında Birlik ve Beraberlik Mesajları

Rektör Mustafa Alişarlı, iftar programında yaptığı konuşmada, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşmanın önemini vurguladı. Öğrencilerle birebir sohbet ederek onların sorunlarını dinleyen Rektör Alişarlı, üniversitenin öğrenci odaklı politikalarına dikkat çekti. Kaymakam Ayhan Kalaycıoğlu da, Mudurnu ilçesinde eğitim gören öğrencilerin her zaman destekçisi olduklarını belirtti.

BAİBÜ öğrencileri iftarda buluştular!

BAİBÜ'de Ramazan Coşkusu

Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programı, Ramazan ayının coşkusunu üniversite kampüsüne taşıdı. Öğrenciler, akademik ve idari personel ile bir araya gelerek, Ramazan'ın getirdiği manevi hazzı birlikte yaşama fırsatı buldu. Program, öğrenciler ve yöneticiler arasında güçlü bir iletişim köprüsü kurulmasına vesile oldu.BAİBÜ öğrencileri iftarda buluştular!

Öğrencilerin Sorunlarına Dikkat

Rektör Alişarlı, öğrencilerin sorunlarına ve ihtiyaçlarına özel önem verdiklerini vurguladı. Eğitim sürecinde karşılaşılan zorlukların en kısa sürede çözüme kavuşturulması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Programın sonunda Kaymakam Kalaycıoğlu ve Rektör Alişarlı, öğrencilerle hatıra fotoğrafları çektirerek, bu anlamlı günü ölümsüzleştirdi.BAİBÜ öğrencileri iftarda buluştular!

# mudurnu, iftar, ramazan, eğitim

05 Nis 2024 - 11:26 Bolu/ Mudurnu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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