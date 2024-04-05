BAİBÜ öğrencileri iftarda buluştular!

İftar Sofrasında Birlik ve Beraberlik Mesajları
Rektör Mustafa Alişarlı, iftar programında yaptığı konuşmada, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşmanın önemini vurguladı. Öğrencilerle birebir sohbet ederek onların sorunlarını dinleyen Rektör Alişarlı, üniversitenin öğrenci odaklı politikalarına dikkat çekti. Kaymakam Ayhan Kalaycıoğlu da, Mudurnu ilçesinde eğitim gören öğrencilerin her zaman destekçisi olduklarını belirtti.
BAİBÜ'de Ramazan Coşkusu
Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programı, Ramazan ayının coşkusunu üniversite kampüsüne taşıdı. Öğrenciler, akademik ve idari personel ile bir araya gelerek, Ramazan'ın getirdiği manevi hazzı birlikte yaşama fırsatı buldu. Program, öğrenciler ve yöneticiler arasında güçlü bir iletişim köprüsü kurulmasına vesile oldu.
Öğrencilerin Sorunlarına Dikkat
Rektör Alişarlı, öğrencilerin sorunlarına ve ihtiyaçlarına özel önem verdiklerini vurguladı. Eğitim sürecinde karşılaşılan zorlukların en kısa sürede çözüme kavuşturulması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Programın sonunda Kaymakam Kalaycıoğlu ve Rektör Alişarlı, öğrencilerle hatıra fotoğrafları çektirerek, bu anlamlı günü ölümsüzleştirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.