Ünlü oyuncu Zafer Algöz'ün babası Cevdet Algöz, Burhaniye’de toprağa verildi

Cevdet Algöz 87 yaşındaydı
Tedavi gördüğü Burhaniye Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde hayatını kaybeden 87 yaşındaki Cevdet Algöz için Burhaniye Koca Camii'nde tören düzenlendi. 24 gün önce vefat eden annesi Güner Algöz'ün ardından babasını da kaybeden ünlü oyuncu Zafer Algöz, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
Ünlüler cenazeye akın etti
Cenazeye oyuncu Zafer Algöz'ün sanatçı dostları Erkan Can, Bülent Şakrak, Hüsnü Şenlendirici, Can Yılmaz, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, ailesi ve yakınları katıldı. Öğlen namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından sanatçı Zafer Algöz'ün babası, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında Geriş Mezarlığı'nda defnedildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.