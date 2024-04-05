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Ünlü oyuncu Zafer Algöz'ün babası Cevdet Algöz, Burhaniye’de toprağa verildi

Ünlü oyuncu Zafer Algöz, annesinin ölümünden 24 gün sonra babası Cevdet Algöz'ü de kaybetti. Cevdet Algöz, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde toprağa verildi. Algöz'ün 24 gün arayla vefat eden anne ve babası uzun yıllardır Balıkesir’in Burhaniye İlçesinde yaşıyordu.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Ünlü oyuncu Zafer Algöz'ün babası Cevdet Algöz, Burhaniye’de toprağa verildi mask
Ünlü oyuncu Zafer Algöz'ün babası Cevdet Algöz, Burhaniye’de toprağa verildi
Ünlü oyuncu Zafer Algöz'ün babası Cevdet Algöz, Burhaniye’de toprağa verildi
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Cevdet Algöz 87 yaşındaydı

Tedavi gördüğü Burhaniye Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde hayatını kaybeden 87 yaşındaki Cevdet Algöz için Burhaniye Koca Camii'nde tören düzenlendi. 24 gün önce vefat eden annesi Güner Algöz'ün ardından babasını da kaybeden ünlü oyuncu Zafer Algöz, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Ünlü oyuncu Zafer Algöz'ün babası Cevdet Algöz, Burhaniye’de toprağa verildi

Ünlüler cenazeye akın etti

Cenazeye oyuncu Zafer Algöz'ün sanatçı dostları Erkan Can, Bülent Şakrak, Hüsnü Şenlendirici, Can Yılmaz, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, ailesi ve yakınları katıldı. Öğlen namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından sanatçı Zafer Algöz'ün babası, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında Geriş Mezarlığı'nda defnedildi.

Ünlü oyuncu Zafer Algöz'ün babası Cevdet Algöz, Burhaniye’de toprağa verildi

 
# belediye, tedavi

05 Nis 2024 - 11:30 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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