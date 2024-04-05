Bolu’da ortaokullar arası bilgi şöleni!

Zeka ve Bilginin Mücadelesi

Yarışma, öğrenciler arasında bilgi ve kültür paylaşımını teşvik etmek, onları yaratıcı düşünmeye yönlendirmek ve akademik başarılarını kutlamak amacıyla düzenlendi. Katılımcılar arasında gerçekleşen zeki mücadeleler, izleyenleri adeta büyüledi. Eğitim camiasından geniş katılımın olduğu etkinlik, öğrencilerin bilgi birikimlerini sergileyebilecekleri, aynı zamanda sosyal becerilerini geliştirebilecekleri bir platform olarak öne çıktı.

Finale Kalanlar ve Şampiyonlar

33 okulun katıldığı yarışmada büyük bir rekabet yaşandı. Zorlu eleme turlarının ardından finale kalan 8 okul, bilgi ve kültürel zenginlikleriyle finale damga vurdu. Final mücadelesinde Canip Baysal Ortaokulu, üstün performansıyla birinci olurken, Dörtdivan Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu ikinciliği, Atatürk Ortaokulu ise üçüncülüğü elde etti.

Ödül Töreni ile Taçlandı

Dereceye giren okulların ödülleri, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı'nın katıldığı bir törenle sahiplerini buldu. Bu anlamlı tören, yarışmanın önemini ve eğitime verilen desteği vurgulayan önemli bir an oldu. Ödüller, öğrencilerin ve eğitimcilerin motivasyonunu artırarak gelecek başarılar için ilham kaynağı oldu.