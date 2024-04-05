Bolu’da ortaokullar arası bilgi şöleni!

Zeka ve Bilginin Mücadelesi
Yarışma, öğrenciler arasında bilgi ve kültür paylaşımını teşvik etmek, onları yaratıcı düşünmeye yönlendirmek ve akademik başarılarını kutlamak amacıyla düzenlendi. Katılımcılar arasında gerçekleşen zeki mücadeleler, izleyenleri adeta büyüledi. Eğitim camiasından geniş katılımın olduğu etkinlik, öğrencilerin bilgi birikimlerini sergileyebilecekleri, aynı zamanda sosyal becerilerini geliştirebilecekleri bir platform olarak öne çıktı.
Finale Kalanlar ve Şampiyonlar
33 okulun katıldığı yarışmada büyük bir rekabet yaşandı. Zorlu eleme turlarının ardından finale kalan 8 okul, bilgi ve kültürel zenginlikleriyle finale damga vurdu. Final mücadelesinde Canip Baysal Ortaokulu, üstün performansıyla birinci olurken, Dörtdivan Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu ikinciliği, Atatürk Ortaokulu ise üçüncülüğü elde etti.
Ödül Töreni ile Taçlandı
Dereceye giren okulların ödülleri, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı'nın katıldığı bir törenle sahiplerini buldu. Bu anlamlı tören, yarışmanın önemini ve eğitime verilen desteği vurgulayan önemli bir an oldu. Ödüller, öğrencilerin ve eğitimcilerin motivasyonunu artırarak gelecek başarılar için ilham kaynağı oldu.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.