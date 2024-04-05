Uyuşturucu tacirlerine geçit yok! İki şüpheli tutuklandı

Şehir Dışından Uyuşturucu Sevkiyatı Engellendi

Düzce’ye şehir dışından uyuşturucu madde getirdikleri belirlenen O.K. ve F.Ö. isimli şahıslar, emniyet güçlerinin dikkatli ve titiz çalışmaları sonucu tespit edildi. Bu şahıslar, planladıkları uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştiremeden yakalanarak adalete teslim edildi.

Büyük Miktarda Uyuşturucu Maddesi Ele Geçirildi

Yapılan aramalarda, şüphelilerin üzerlerinde ve kullandıkları araçta toplamda 170 gram metamfetamin ve 3,5 gram Bonzai maddesi bulunarak el konuldu. Bu operasyonla birlikte, Düzce’de uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Tutuklama Kararı ve Adli Süreç

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, yapılan sorgulamaların ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Şüphelilerden birinin, sorgu sırasında ek olarak 100 gram metamfetamin çıkararak hakime teslim etmesi dikkat çekti. Her iki şahıs da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.