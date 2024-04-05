Açlıkla mücadele eden tilki, Japon pazarına misafir oldu

Tilki, İşletmeyi Keşfetti

İftar sonrası dükkanını açan Osman Durdu ve müşterileri, içeriye bir kedi girmiş sandılar. Ancak yakından bakınca karşılarında bir kedi değil, bir tilki olduğunu fark ettiler. İnsan seslerini duyunca paniğe kapılan tilki, hızla dışarı çıktı. Durdu, tilkinin dükkan içinde yaklaşık 1-1.5 dakika dolaştığını, muhtemelen aç olduğunu ve bir şeyler aradığını belirtti.

Sokak Hayvanlarına Destek Olan Bir İşletme

Osman Durdu'nun ifadesine göre, işletmeleri normal zamanlarda kedi ve köpeklerin sık sık ziyaret ettiği bir yer. Sokak hayvanlarına mama verdiklerini belirten Durdu, bir tilkinin dükkanlarına girmesinin kendileri için unutulmaz bir anı olduğunu dile getirdi. Bu olay, işletmenin sadece insan müşterilere değil, sokak hayvanlarına da kapılarını açtığının güzel bir örneği oldu.

Güvenlik Kameralarına Yansıyan İlginç Anlar

Olay, dükkanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, tilkinin dükkan etrafında dolaştığı ve daha sonra içeri girdiği anlar net bir şekilde görülüyor. Bu ilginç olay, sadece Düzce'deki işletme sahipleri ve müşteriler arasında değil, aynı zamanda sosyal medyada da büyük ilgi gördü.