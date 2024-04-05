Açlıkla mücadele eden tilki, Japon pazarına misafir oldu

Tilki, İşletmeyi Keşfetti
İftar sonrası dükkanını açan Osman Durdu ve müşterileri, içeriye bir kedi girmiş sandılar. Ancak yakından bakınca karşılarında bir kedi değil, bir tilki olduğunu fark ettiler. İnsan seslerini duyunca paniğe kapılan tilki, hızla dışarı çıktı. Durdu, tilkinin dükkan içinde yaklaşık 1-1.5 dakika dolaştığını, muhtemelen aç olduğunu ve bir şeyler aradığını belirtti.
Sokak Hayvanlarına Destek Olan Bir İşletme
Osman Durdu'nun ifadesine göre, işletmeleri normal zamanlarda kedi ve köpeklerin sık sık ziyaret ettiği bir yer. Sokak hayvanlarına mama verdiklerini belirten Durdu, bir tilkinin dükkanlarına girmesinin kendileri için unutulmaz bir anı olduğunu dile getirdi. Bu olay, işletmenin sadece insan müşterilere değil, sokak hayvanlarına da kapılarını açtığının güzel bir örneği oldu.
Güvenlik Kameralarına Yansıyan İlginç Anlar
Olay, dükkanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, tilkinin dükkan etrafında dolaştığı ve daha sonra içeri girdiği anlar net bir şekilde görülüyor. Bu ilginç olay, sadece Düzce'deki işletme sahipleri ve müşteriler arasında değil, aynı zamanda sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.