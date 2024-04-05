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Açlıkla mücadele eden tilki, Japon pazarına misafir oldu

Düzce'de aç kalan bir tilki, Japon pazarına girerek yiyecek aradı. İşletme sahipleri ve müşterilerin şaşkınlıkla izlediği bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı
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Açlıkla mücadele eden tilki, Japon pazarına misafir oldu
Açlıkla mücadele eden tilki, Japon pazarına misafir oldu
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Tilki, İşletmeyi Keşfetti

İftar sonrası dükkanını açan Osman Durdu ve müşterileri, içeriye bir kedi girmiş sandılar. Ancak yakından bakınca karşılarında bir kedi değil, bir tilki olduğunu fark ettiler. İnsan seslerini duyunca paniğe kapılan tilki, hızla dışarı çıktı. Durdu, tilkinin dükkan içinde yaklaşık 1-1.5 dakika dolaştığını, muhtemelen aç olduğunu ve bir şeyler aradığını belirtti.

Açlıkla mücadele eden tilki, Japon pazarına misafir oldu

Sokak Hayvanlarına Destek Olan Bir İşletme

Osman Durdu'nun ifadesine göre, işletmeleri normal zamanlarda kedi ve köpeklerin sık sık ziyaret ettiği bir yer. Sokak hayvanlarına mama verdiklerini belirten Durdu, bir tilkinin dükkanlarına girmesinin kendileri için unutulmaz bir anı olduğunu dile getirdi. Bu olay, işletmenin sadece insan müşterilere değil, sokak hayvanlarına da kapılarını açtığının güzel bir örneği oldu.Açlıkla mücadele eden tilki, Japon pazarına misafir oldu

Güvenlik Kameralarına Yansıyan İlginç Anlar

Olay, dükkanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, tilkinin dükkan etrafında dolaştığı ve daha sonra içeri girdiği anlar net bir şekilde görülüyor. Bu ilginç olay, sadece Düzce'deki işletme sahipleri ve müşteriler arasında değil, aynı zamanda sosyal medyada da büyük ilgi gördü.Açlıkla mücadele eden tilki, Japon pazarına misafir oldu

# destek, iftar, düzce, ziyaret

05 Nis 2024 - 11:54 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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