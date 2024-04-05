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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mazbatasını alarak görevine başladı!

CHP'den Bolu Belediye Başkanı olarak yeniden seçilen Tanju Özcan, mazbatasını alarak resmen görevine başladı. Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen görkemli mazbata töreniyle, Özcan ve hem belediye meclisi hem de il genel meclisi üyeleri görevlerinin resmi belgelerini aldılar.

Anadolu Ajansı
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mazbatasını alarak görevine başladı! mask
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mazbatasını alarak görevine başladı!
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mazbatasını alarak görevine başladı!
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Tanju Özcan'a 6'ncı Mazbata

Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Abdulkadir Müjde'nin elinden mazbatasını alan Özcan, bu mazbatanın Bolu halkı adına aldığı altıncı mazbata olduğunu belirtti. Daha önce dört kez milletvekili olarak şehre hizmet ettiğini hatırlatan Özcan, ikinci kez belediye başkanı olarak göreve gelmenin gururunu yaşadı. "İnşallah yedinci mazbatamı Bolu'dan değil, Ankara'dan alırım." diyerek gelecek hedeflerinden de bahsetti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mazbatasını alarak görevine başladı!

Teşekkürler ve Gelecek Vaatleri

Özcan, kendisini hiçbir zaman yalnız bırakmayan CHP örgütüne, il ve merkez ilçe başkanlarına ve çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini iletti. İkinci döneminde, Bolu için daha güzel çalışmalar yapacaklarını ve kenti daha ileriye taşıyacaklarını ifade etti.Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mazbatasını alarak görevine başladı!

CHP Kadrolarına Mazbataları Takdim Edildi

Mazbata töreni sırasında, CHP'den seçilen belediye meclisi ve il genel meclisi üyelerine de mazbataları verildi. Bu önemli an, Bolu Belediye Başkanı Özcan, CHP İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz ve Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç tarafından gerçekleştirildi.Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mazbatasını alarak görevine başladı!
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05 Nis 2024 - 12:31 Bolu- Siyaset

Mahreç  Anadolu Ajansı

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