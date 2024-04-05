Bolu’da ‘Temsilci genç’ başvuruları açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, ulusal gururumuz olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile birlikte kutlanan Gençlik Haftası için "Temsilci Genç" programının başvurularını açtığını duyurdu. Bu özel program, 12-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerde Türkiye'nin dört bir yanından ve ayrıca Azerbaycan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden seçilecek gençleri bir araya getirecek.

Başvurular için geri sayım başladı

Temsilci Genç olma fırsatı arayan gençler, 15 Nisan tarihine kadar online olarak başvurularını yapabilecekler. 18-25 yaş aralığındaki ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri, bu benzersiz deneyimin bir parçası olmak için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden başvuru yapabilirler.

"Milli mücadele: Bitmeyen yolculuk" programı

2024 Yılı Temsilci Genç seçimleri, "Milli Mücadele: Bitmeyen Yolculuk" teması altında gerçekleşecek. Seçilen 166 genç temsilci, milli mücadelenin önemli şehirleri olan Samsun, Amasya ve Sivas'ı ziyaret edecek ve milli mücadele ruhunu yakından deneyimleme fırsatı bulacak. Ayrıca, Ankara'daki kutlamalara katılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devlet büyüklerince kabul edilecekler.

Kimler başvurabilir?

Gençlik çalışmalarına aktif olarak katılan, gönüllülük faaliyetlerinde bulunan, sportif, kültürel ve sosyal etkinliklerde aktif roller üstlenebilen, milli ve manevi değerlere saygılı gençler bu özel programa başvurabilir. Bu program, gençlerin liderlik becerilerini geliştirmelerine, tarihlerini daha yakından tanımalarına ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen akranlarıyla tanışmalarına olanak tanıyacak.

Başvuru detayları

Temsilci Genç programına başvurmak isteyen adayların, belirtilen yaş grubunda olmaları, akademik kriterleri karşılamaları ve gençlik çalışmalarına aktif olarak katılım sağlamış olmaları gerekmektedir. Başvuru süreci ve detayları için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ziyaret edilebilir.