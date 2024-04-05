Ara tatil öncesi öğrencilere son ders bugün!

Türkiye'deki eğitim camiası, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim alan 20 milyon 481 bin öğrenci ve 1 milyon 178 bin öğretmen için önemli bir dönemeçte. 2023-2024 eğitim öğretim yılında 11 Eylül’de başlayan dersler, ikinci dönem ara tatiline girerken, öğrenciler bugün itibariyle son ders zilinin çalmasına hazırlanıyor.

Eğitim Yılı Takvimi: Başlangıçtan Ara Tatile

Eğitim öğretim yılı, Türkiye genelindeki 74 bin okul ve 744 bin derslikte 11 Eylül 2023'te başladı. Öğrenciler, ilk ara tatillerini 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında geçirdi. Ardından 22 Ocak'ta başlayıp 2 Şubat'ta sona eren yarıyıl tatilinin keyfini çıkardılar. 5 Şubat Pazartesi günü başlayan ikinci dönem, bugün itibarıyla ara tatil öncesi son derslerle sona eriyor. Öğrenciler, 15 Nisan'da yeniden ders başı yaparak eğitim öğretim yılını 14 Haziran Cuma günü tamamlayacak.

Uzatılan Bayram Tatili Müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre, 10 Nisan'da başlayacak olan bayram tatili öncesinde kamu çalışanları için 1,5 günlük idari izin verilecek. Bu izinle birlikte, hafta sonu da dahil olmak üzere, bayram tatili 9 güne çıkartılmış olacak. Kamu çalışanları, 6-7 Nisan 2024 tarihlerinde başlayan tatille birlikte uzun bir soluk alacak.

Tatil dönemleri, hem öğrenciler hem de öğretmenler için yenilenme ve enerji toplama fırsatı sunarken, eğitim öğretim yılı içerisindeki bu molalar, akademik ve sosyal gelişim için önemli zaman dilimleri olarak kabul ediliyor. Öğrenciler ve öğretmenler, tatil dönemlerini en verimli şekilde değerlendirerek, eğitim öğretim yılına hazır bir şekilde geri dönmeyi hedefliyor.