Uzmanlar açıkladı: Hava kirliliği kansere sebebiyet veriyor!

Hava kirliliği, küresel sağlık tehdidi olarak öne çıkıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) alarm verici raporlarına göre, hava kirliliği, her yıl milyonlarca erken ölüme neden oluyor. Özellikle dış mekan ve ev ortamındaki hava kirliliği, 2019'da 4,2 milyon erken ölüme yol açtı. Güneydoğu Asya ve Batı Pasifik'teki düşük ve orta gelirli ülkeler, bu ölümlerin yaklaşık yüzde 89'unu oluşturuyor.

2023 Dünya Hava Kalitesi Raporu'ndan çarpıcı bulgular

İsviçre merkezli hava kalitesi teknolojisi şirketi IQAir'in 2023 Dünya Hava Kalitesi Raporu, 134 ülke ve bölgeden alınan verilerle hazırlandı. DSÖ standartlarına göre, hava kirliliğine yol açan 2,5 mikrondan küçük parçacık miktarının metreküp başına en fazla 5 birim olması gerekirken, 124 ülkede bu sınır aşıldı. Bangladeş, havası en kirli ülke olarak kaydedilirken, Türkiye 20,3 birim PM2,5 yoğunluğu ile 44. sırada yer aldı.

Hava kirliliği ve kanser riski: insan sağlığı üzerindeki etkileri

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Tütün Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Nazmi Bilir, hava kirliliğinin solunum yollarında tahrişe ve enfeksiyonlara yol açabileceğini belirtiyor. Hava kirliliği, partikül kirliliği ve fosil yakıtların bileşiğinde bulunan maddeler, solunum yolları aracılığıyla kalp ve solunum yolu hastalıklarına neden olabiliyor.

Kanserojen maddeler ve akciğer kanseri riski

Hidrokarbon bileşiği olan partiküller, Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından kanserojen maddeler olarak tanımlanıyor. Bu partiküller, solunum yollarında ve vücudun diğer organlarında kansere neden olabilir. Akciğer kanseri oluşumunda bireysel davranış olarak sigara içilmesi en büyük etken olmakla birlikte, atmosferik hava kirliliği de akciğer kanseri riskini artırıyor.