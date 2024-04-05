TV+ Bayramda herkes için açık!

Türkiye'nin öncü dijital içerik platformu TV+, Ramazan Bayramı özelinde bir sürprizle karşımıza çıkıyor. 6-14 Nisan tarihleri arasında, platformun premium kategorisindeki tüm kanalları ve zengin içerik kütüphanesi, bayram coşkusunu evlere taşıyacak şekilde herkese açık hale getiriliyor. Bu özel kampanya kapsamında, kullanıcılar 7 gün boyunca hiçbir ücret ödemeden dizi, film, belgesel ve spor müsabakalarına sınırsız erişim imkanı bulacak.

Dizi ve Film Tutkunlarına Bayram Müjdesi

TV+, dizi ve film dünyasının en çok konuşulan yapımlarını seyirciyle buluşturmaya devam ediyor. HBO'nun klasikleşmiş dizileri 'Game of Thrones', 'True Detective', 'Chernobyl' ve 'Sopranos'un yanı sıra, Giancarlo Esposito'nun başrolünde olduğu ve suç gerilim türündeki yeni dizi 'Parish' de platformda yerini alıyor. Ayrıca, Ben Affleck ve Alice Brage’nın başrollerini paylaştığı aksiyon gerilim filmi 'Hypnotic' ve Patricia Clarkson’ın CIA casusu Cornelia Gray’i canlandırdığı 'Gray' dizisi gibi yeni içerikler de bayram boyunca TV+’ta izlenebilecek.

Spor Dünyasından Heyecanlı Karşılaşmalar

Futbol ve basketbolun heyecanı da bayramda TV+’ta zirveye çıkıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları, UEFA Avrupa Ligi karşılaşmaları ve Turkish Airlines EuroLeague mücadeleleri gibi önemli spor etkinlikleri, tüm kullanıcılar tarafından ücretsiz olarak izlenebilecek. Real Madrid-Manchester City ve Barcelona-Paris Saint-Germain gibi dev maçların yanı sıra, Anadolu Efes-Kızılyıldız ve Olympiacos-Fenerbahçe Beko gibi basketbol müsabakaları da spor severlerle buluşacak.

TV+, bayram süresince tüm Türkiye'yi premium içeriklerle buluşturarak, evlerdeki bayram coşkusunu iki katına çıkaracak. Bu benzersiz fırsat, her türlü eğlence ve spor içeriğine erişim sağlayarak kullanıcılara unutulmaz bir bayram yaşatacak.





