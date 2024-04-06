Türkiye sigara tüketiminde kaçıncı sırada?

Türkiye, sigara tüketiminde zirvede: günlük ortalama 17,1 adet

Yeni bir araştırma, Türkiye'nin kişi başına düşen ortalama günlük sigara tüketimiyle dünya birincisi olduğunu ortaya koydu. Günlük ortalama 17,1 adet sigara tüketimiyle, Türkiye bu alanda Yunanistan, İsrail, Japonya ve Avusturya'yı geride bırakarak zirveye oturdu. Bu durum, ülkede sigara kullanımının ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu gösteriyor.

Elektronik sigaraların zararları ve sigara bağımlılığı

Araştırmada, sigarayı bırakmak isteyenlerin yöneldiği elektronik sigaraların da en az sigara kadar zararlı olduğu vurgulandı. Elektronik sigaraların, ağır solunum yetmezliği ve akciğer hasarına yol açabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, sigarayı bırakmak için farklı yöntemler denemek yerine kararlı olmanın önemine dikkat çekiyor.

Türkiye'de sigara kullanımı ve Avrupa istatistikleri

Türkiye'de 15 yaş ve üzeri toplam nüfusta her 4 kişiden en az 1'inin sigara kullandığı belirtiliyor. Bu oran, yaklaşık 20 milyona yakın kişinin düzenli sigara içicisi olduğunu gösteriyor. Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi raporuna göre, Avrupa ülkeleri arasında en fazla sigara içilen ülke yüzde 29 ile Bulgaristan olurken, Türkiye yüzde 27,3 ile ikinci sırada yer alıyor.

Sigara bağımlılığı ve çocukluk dönemi

Sigara bağımlılarının büyük bir bölümünün sigara içmeyi çocukluk ve ergenlik döneminde denediği, yüzde 70'inin düzenli sigara içmeye 18 yaş civarında başladığı ve birkaç yıl içinde günlük sigara içimini önemli oranda artırdığı belirtiliyor.

Tütün sektörü ve pasif içiciliğin etkileri

Tütün sektörünün, üreticinin önerdiği şekilde kullanıldığında tüketiciyi öldüren ve satışı yasal olan tek ürün olduğu ifade ediliyor. Bu sektör, insanları hastalandırarak ve sonra bu hastalıkların ilaçlarını satarak kazançlarını artırıyor. Pasif içiciliğin sağlık üzerindeki zararları kesin olarak kanıtlanmış olup, özellikle çocuklar bu durumdan en çok etkilenen grup olarak belirtiliyor.