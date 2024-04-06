Bu habere kanınız donacak!

Esra Erol'da şok edici gerçek: Dadı Meryem, çocuk katili çıktı ve hapisten çıktıktan sonra cinsiyet değiştirdi. Toplumda güvenlik ve çocuk koruma konuları yeniden gündemde.

Dadı Meryem'in şok eden gerçeği: çocuk katili olarak ortaya çıktı

Esra Erol'un televizyon programında gündeme gelen bir olay, izleyicileri derinden sarsarken sosyal medyada da geniş yankı buldu. Programa katılan Mehmet Altun, eşi Rabia Altun ile arasındaki sorunları çözmek için Esra Erol'dan yardım istedi. Ancak konu, Mehmet Altun'un çocuklarının bakıcısı Dadı Meryem'in karanlık geçmişiyle ilgili şok edici bir gerçeğin ortaya çıkmasıyla bambaşka bir boyut kazandı.

Dadı Meryem'in karanlık geçmişi: 8 yaşındaki bir kız çocuğunu öldürmüş

Esra Erol'un canlı yayında Dadı Meryem'e yönelttiği sorular sonucunda, Meryem'in geçmişte işlediği bir cinayet nedeniyle 9 yıl hapis yattığı ortaya çıktı. Meryem, 16 yaşındayken 8 yaşındaki bir kız çocuğunu öldürmekten hüküm giymiş. Olayın detaylarına dair bilgiler paylaşılırken, 8 yaşındaki Hasret'in gömülü halde bulunduğu ve Meryem'in bu suçu işlediği dönemde Serkan adında bir erkek olduğu belirtildi.

“Hapse girmede önce Serkan’dım çıktıktan sonra Meryem oldum”

Dadı Meryem'in hapisten çıktıktan sonra cinsiyet değiştirme sürecine girdiği ve Meryem olarak yeni bir hayata başladığı ifade edildi. Ancak bu dönüşüm, Meryem'in geçmişte işlediği suçun vahametini ve çocuklara yönelik potansiyel tehlikeleri göz ardı etmeye yetmiyor.

Toplumun güvenliği ve çocukların korunması öncelikli

Bu olay, toplumda güvenlik ve çocukların korunması konularında ciddi endişelere yol açarken, benzer durumların önlenmesi için daha sıkı önlemler alınması gerektiğini bir kez daha gündeme getiriyor. Dadı Meryem'in geçmişi, çocuk bakımı ve güvenliği konusunda ailelerin daha dikkatli olması gerektiğinin altını çiziyor.