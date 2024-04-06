WhatsApp'tan videolar için devrim niteliğinde güncelleme: resim içinde resim modu

WhatsApp, kullanıcı deneyimini yükselten yeni özelliğini duyurdu

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini bir adım öteye taşıyacak yeni bir özelliği beta sürümüne ekledi. Meta'nın bünyesindeki bu dev platform, özellikle video içerikler için "resim içinde resim modu"nu tanıttı. Bu yenilik, kullanıcıların WhatsApp üzerinden paylaşılan videoları izlerken, uygulama içinde başka işlemler yapabilmesine olanak tanıyor.

iOS kullanıcıları için beta sürümünde yer alan yenilik

WABetaInfo'nun raporuna göre, iOS için WhatsApp'ın 24.6.77 sürümünde yer alan bu yeni özellik, özellikle YouTube ve Instagram videolarını izlerken kullanıcıların resim içinde resim modundan yararlanmasına izin veriyor. Bu, uygulama içindeki videoları izlerken bile diğer sohbetlere göz atmanın veya mesaj yazmanın mümkün olacağı anlamına geliyor.

Kısıtlamalar ve gelecekteki potansiyel

Ancak, bu özellik şimdilik sadece uygulama içindeki videolar için geçerli ve başka bir uygulamaya geçildiğinde kullanılamıyor. Bu, WhatsApp'ın video izleme deneyimini nasıl daha da geliştirebileceğine dair ileriye dönük potansiyel soruları beraberinde getiriyor.