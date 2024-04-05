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İrem Derici'den Yılmaz Erdoğan'a çağrı: İnci Taneleri'ne göz kırptı!

İrem Derici, İnci Taneleri dizisinde pavyon şarkıcısı rolüyle sahne almak istediğini açıkladı. Pavyon kültürüne olan sevgisi ve Yılmaz Erdoğan'a çağrısını dile getirdi.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
İrem Derici'den Yılmaz Erdoğan'a çağrı: İnci Taneleri'ne göz kırptı! mask
İrem Derici'den Yılmaz Erdoğan'a çağrı: İnci Taneleri'ne göz kırptı!
İrem Derici'den Yılmaz Erdoğan'a çağrı: İnci Taneleri'ne göz kırptı!
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Kanal D'nin sevilen yapımı "İnci Taneleri", pavyon kültürünü konu alarak izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Özellikle pavyonda çalışan ve dizinin dikkat çekici karakterlerinden biri olan Dilber sayesinde, dizi kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Ünlü pop sanatçısı İrem Derici, bu popüler diziye olan ilgisini ve hayranlığını her fırsatta dile getiriyor.

İrem Derici'den Yılmaz Erdoğan'a çağrı: İnci Taneleri'ne göz kırptı!

İrem Derici'nin "İnci Taneleri" Aşkı

Derici, sık sık gündeme getirdiği İnci Taneleri dizisi için, Yasemin Şefik'in YouTube kanalında katıldığı bir programda Yılmaz Erdoğan'a seslenerek, dizide rol alma arzusunu ifade etti. Kendine has üslubu ve samimi açıklamalarıyla bilinen Derici, "Ben kendimi oynamaktan sıkıldım, İnci Taneleri'nde pavyon şarkıcısı olmak istiyorum" diyerek, bu isteğinin altını çizdi.İrem Derici'den Yılmaz Erdoğan'a çağrı: İnci Taneleri'ne göz kırptı!

Pavyon Kültürüne Olan Sevgisi

Derici, pavyon kültürüne olan sevgisini de dile getirerek, bu kültürün diziye yansıtılmasından duyduğu memnuniyeti belirtti. Kendi hayalindeki senaryoyu da paylaşan sanatçı, "Dilber'den önce orada ben sahne alıyordum. Ara sıra dükkanı basıyordum..." şeklinde konuştu. Derici'nin bu açıklamaları, hem hayranları tarafından hem de medya tarafından büyük ilgi gördü.İrem Derici'den Yılmaz Erdoğan'a çağrı: İnci Taneleri'ne göz kırptı!

İrem Derici'nin Diziye Katılma İsteği

Derici'nin, İnci Taneleri'nde bir pavyon şarkıcısını canlandırmak istemesi, onun oyunculuk konusunda da kendini denemek istediğini gösteriyor. Ünlü sanatçının bu isteği, dizinin hayranları arasında da heyecan yarattı. Yılmaz Erdoğan ve İnci Taneleri'nin yapım ekibi tarafından bu çağrının nasıl karşılanacağı ise merak konusu.İrem Derici'den Yılmaz Erdoğan'a çağrı: İnci Taneleri'ne göz kırptı!

İrem Derici'nin, İnci Taneleri dizisine olan ilgisi ve dizide rol alma isteği, onun sanatını sadece müzikle sınırlı tutmadığını gösteriyor. Pavyon kültürüne olan sevgisiyle de bilinen Derici'nin bu isteği, dizinin ilerleyen bölümlerinde sürpriz bir gelişmeye yol açabilir mi, zaman gösterecek.

# Medya, dizi

05 Nis 2024 - 15:08 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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