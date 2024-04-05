Özcan’dan Pirahmetler’e koruma kalkanı… Pirahmetler mahalle oluyor…

Pirahmetler Köyü'ne koruma kalkanı

Bolu'nun tarihi ve doğal güzelliklerle çevrili Pirahmetler Köyü, siyanürle yapılan altın arama faaliyetlerine karşı koruma altına alınmak üzere mahalleye dönüştürülme sürecine giriyor. Bu adım, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın çevre ve halk sağlığını koruma sözünün bir göstergesi.

Seçim vaadi gerçekleşiyor

Yerel seçimler sırasında gündeme gelen ve halkın yoğun ilgisini çeken siyanürle altın arama izni konusu, Başkan Özcan'ın seçim vaadini yerine getirme kararlılığını ortaya koyuyor. Köyün mahalle statüsüne kavuşturulması, bu vaadin en somut adımı olarak değerlendiriliyor.

Altın aramaya hayır

Başkan Özcan, bölgede siyanür kullanılarak altın arama girişimlerine net bir şekilde karşı çıkıyor. Bu duruş, bölge halkının çevresel endişelerine verilen güçlü bir yanıt niteliğinde.

Mahalleleşme ile korumaya alınıyor

Pirahmetler Köyü'nün mahalleye dönüştürülmesi, köyü ve çevresini olası çevresel zararlardan korumayı amaçlıyor. Bu stratejik hamle, bölgenin doğal ve kültürel değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasını sağlama hedefini güçlendiriyor.

Başkan Özcan'dan güçlü mesaj

"Bu can bu bedende olduğu sürece, Pirahmetler dahil, Bolu'da siyanürle altın aranmasına izin vermem" diyen Başkan Özcan, çevre koruma konusundaki kararlılığını ve bölge halkının sağlığını önceliklendirdiğini vurguluyor.

Pirahmetler Mahallesi

AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek bir aüre önce yaptığı açıklama ile Pirahmetler’de siyanürle altın aramak için bir şirkete izin verildiğini ancak şirketin henüz çalışmalara başlamadığını söylemişti. Pirahmetler Köyü'nün mahalle statüsüne geçişi, bölge için yeni bir başlangıcı simgeliyor. Bu dönüşüm, Bolu'nun çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma çabalarında yeni bir sayfa açıyor ve bölge halkı için umut vaat ediyor.