- Gündem

Özcan’dan Pirahmetler’e koruma kalkanı… Pirahmetler mahalle oluyor…

Bolu'nun Pirahmetler Köyü, siyanür kullanılarak yapılan altın arama faaliyetlerinin önüne geçmek amacıyla mahalleye dönüştürülüyor. Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bu stratejik hamlesi, çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma adına önemli bir adım olarak görülüyor…

Arzu Sarı
Arzu Sarı Tüm Haberleri
Özcan’dan Pirahmetler’e koruma kalkanı… Pirahmetler mahalle oluyor… mask
Özcan’dan Pirahmetler’e koruma kalkanı… Pirahmetler mahalle oluyor…
Özcan’dan Pirahmetler’e koruma kalkanı… Pirahmetler mahalle oluyor…
+6
Haber albümü için resme tıklayın

Pirahmetler Köyü'ne koruma kalkanı

Bolu'nun tarihi ve doğal güzelliklerle çevrili Pirahmetler Köyü, siyanürle yapılan altın arama faaliyetlerine karşı koruma altına alınmak üzere mahalleye dönüştürülme sürecine giriyor. Bu adım, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın çevre ve halk sağlığını koruma sözünün bir göstergesi.

Özcan’dan Pirahmetler’e koruma kalkanı… Pirahmetler mahalle oluyor…

Seçim vaadi gerçekleşiyor

Yerel seçimler sırasında gündeme gelen ve halkın yoğun ilgisini çeken siyanürle altın arama izni konusu, Başkan Özcan'ın seçim vaadini yerine getirme kararlılığını ortaya koyuyor. Köyün mahalle statüsüne kavuşturulması, bu vaadin en somut adımı olarak değerlendiriliyor.

Özcan’dan Pirahmetler’e koruma kalkanı… Pirahmetler mahalle oluyor…

Altın aramaya hayır

Başkan Özcan, bölgede siyanür kullanılarak altın arama girişimlerine net bir şekilde karşı çıkıyor. Bu duruş, bölge halkının çevresel endişelerine verilen güçlü bir yanıt niteliğinde.Özcan’dan Pirahmetler’e koruma kalkanı… Pirahmetler mahalle oluyor…

Mahalleleşme ile korumaya alınıyor

Pirahmetler Köyü'nün mahalleye dönüştürülmesi, köyü ve çevresini olası çevresel zararlardan korumayı amaçlıyor. Bu stratejik hamle, bölgenin doğal ve kültürel değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasını sağlama hedefini güçlendiriyor.Özcan’dan Pirahmetler’e koruma kalkanı… Pirahmetler mahalle oluyor…

Başkan Özcan'dan güçlü mesaj

"Bu can bu bedende olduğu sürece, Pirahmetler dahil, Bolu'da siyanürle altın aranmasına izin vermem" diyen Başkan Özcan, çevre koruma konusundaki kararlılığını ve bölge halkının sağlığını önceliklendirdiğini vurguluyor.Özcan’dan Pirahmetler’e koruma kalkanı… Pirahmetler mahalle oluyor…

Pirahmetler Mahallesi

AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek bir aüre önce yaptığı açıklama ile Pirahmetler’de siyanürle altın aramak için bir şirkete izin verildiğini ancak şirketin henüz çalışmalara başlamadığını söylemişti. Pirahmetler Köyü'nün mahalle statüsüne geçişi, bölge için yeni bir başlangıcı simgeliyor. Bu dönüşüm, Bolu'nun çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma çabalarında yeni bir sayfa açıyor ve bölge halkı için umut vaat ediyor.

# seçim, tanju özcan, belediye, başkan, çevre, ak parti

05 Nis 2024 - 20:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL