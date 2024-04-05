Etkili STK’lar Bolu’da çocuklar için birleşti… Çocuklara ücretsiz yemek koalisyonu

Çocukları için koalisyon

Eğitim Sen, Bolu Barosu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türk Tabipleri Birliği, Öğretim Elemanları Derneği, Veli Derneği Girişimi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği gibi çeşitli sivil toplum kuruluşları, çocukların yoksulluk nedeniyle eğitimde geri kalmaması için güçlerini birleştirdi. Bu koalisyon, çocukların sağlıklı beslenme hakkını korumayı ve onlara daha iyi bir gelecek sunmayı hedefliyor.

Sağlıklı nesiller için

Koalisyon, Bolu'da düzenlediği basın toplantısıyla, ülkemizdeki beslenme yetersizliği sorununa dikkat çekti. Çocukların sağlıklı ve başarılı bireyler olarak yetişebilmeleri için sağlıklı beslenmenin temel bir hak olduğunu vurgulayan koalisyon, bu konuda acil eylemler gerektiğini belirtti.

Temel hak: Ücretsiz okul yemeği

Özellikle salgın ve doğal afetler sonrası artan yoksulluk koşullarında, ücretsiz okul yemeği, çocuklar için vazgeçilmez bir ihtiyaç haline gelmiştir. Koalisyon, okul yemeği programlarının genişletilmesi gerektiğini, ancak bu yönde yeterli adımların atılmadığını ifade etti.

Eğitimde eşitlik ve beslenme desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın " Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı"nda okul çağındaki çocuklara ücretsiz gıda ve beslenme desteği sağlanacağına dair bir ifadenin yer almaması eleştirildi. Koalisyon, eğitimde eşitliğin sağlanması ve yoksullukla mücadelede okul yemeği programlarının kritik önem taşıdığını vurguladı.

PISA Raporu ve yetersiz beslenmenin etkileri

Son PISA raporuna göre, ülkemizdeki öğrencilerin önemli bir kısmı yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya. Bu durum, çocukların akademik başarısını ve okula devamlılığını olumsuz etkiliyor. Koalisyon, bu sorunun çözümü için kamusal okul yemeği programlarının yaygınlaştırılmasının önemini vurguladı.

Kamusal destek ve dayanışma programı

Bolu Okul Yemeği Koalisyonu, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'ye atıfta bulunarak, tüm çocuklara ücretsiz nitelikli öğün yemeği ve temiz içme suyu sağlamanın sosyal devletin görevi olduğunu belirtti. Koalisyon, bu konuda acilen bir "kamusal destek-dayanışma programı"nın uygulamaya konulması gerektiğini ifade etti.

İktidardan beklenti

Koalisyon, başta siyasi iktidar olmak üzere tüm bileşenlerin yetersiz beslenme ile mücadelede sorumluluk alması gerektiğini belirtti. Yapılan çağrılara rağmen, siyasi iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda yeterli adımı atmamakta kararlı olduğu eleştirildi.

Yerel yönetimler harekete geçmeli

Ekonomik krizin etkilerinin derinleştiği bu dönemde, yerel yönetimlerin de çocuklarımızın sağlıklı beslenmesi konusunda önemli bir role sahip olduğu vurgulandı. Koalisyon, bu sorunun çözümüne katkı sunmak isteyen herkesi harekete geçmeye çağırdı.

Geleceğe sahip çıkılmalı

Bolu Okul Yemeği Koalisyonu, çocuklarımızın daha iyi bir geleceğe sahip olabilmesi için ücretsiz okul yemeği mücadelesinin önemini vurgulayarak, toplumun tüm kesimlerini bu konuda duyarlı olmaya ve birlikte çözüm üretmeye davet etti.