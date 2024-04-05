Migros'ta alışveriş fırsatları: 1 alana 1 bedava kampanyası detayları

Migros, müşterilerine yönelik avantajlı kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Şimdilerde dikkat çeken bir kampanyayla karşımıza çıkan Migros, "1 Alana 1 Bedava" fırsatı sunuyor. Bu kampanya, belirli ürünlerde geçerli olup, alışveriş yapmayı planlayanlar için büyük bir fırsat olarak görülüyor.

Kampanyanın Geçerli Olduğu Ürünler

Migros'un bu özel kampanyası, özellikle hava temizleyiciler ve sabunlar olmak üzere birçok temizlik ve bakım ürününde geçerlidir. Yumoş Oda ve Kıyafet Spreyi, Glade Oda Kokuları, Febreze Hava Ferahlatıcı, Glade Hava Tazeleyici, Protex Sıvı Sabun, Duru Zeytinyağlı Sabun, Dove Nemlendirici Sıvı Sabun ve Sleepy Sıvı Sabun gibi ürünlerde geçerli olan kampanya, sınırlı bir süre için sunuluyor.

Kampanya Süresi ve Detayları

Migros'un sunduğu bu avantajlı kampanya, 4 Nisan Perşembe ve 5 Nisan Cuma tarihlerinde geçerli olacak şekilde düzenlenmiştir. Bu iki günlük süre zarfında, Migros mağazalarında ya da Migros online alışveriş platformunda, kampanyaya dahil ürünlerden birini alan herkes, ikinci ürünü bedava alma şansını yakalıyor. Kampanya kapsamında stokların hızla tükendiği bilgisi, alışveriş yapmayı düşünenleri harekete geçirebilir.

Kimler Faydalanabilir?

Bu kampanyadan yararlanmak için Money Kart veya Money Bonus sahibi olmak gerekmektedir. Neredeyse her Migros müşterisinin sahip olduğu bu kartlar, kampanya avantajlarından yararlanmanın anahtarıdır. Kartı olmayan müşteriler, Migros mağazalarından hızlıca bir Money Kart edinebilirler.

Ekstra Bonus Fırsatı

Migros, Money Kart kullanıcıları için ekstra bir bonus kampanyası da sunuyor. GarantiBBVA Bonus ve Money Bonus kart sahipleri, belirli günlerde yapacakları dördüncü alışverişlerinde, 750 TL ve üzeri harcamalar için ekstra avantajlar elde edebilir. Bu, alışverişlerini Migros'tan yapmayı tercih edenler için ek bir tasarruf fırsatı anlamına gelmektedir.

Migros'un bu kampanyası, hem günlük ihtiyaçları karşılamak hem de bütçeyi korumak isteyenler için benzersiz bir fırsattır. Belirtilen tarihlerde Migros mağazalarını ziyaret ederek veya online alışveriş yaparak bu fırsattan yararlanabilirsiniz.